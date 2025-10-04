Israel y Hamás negociarán plan de paz de EU a partir del lunes, en Egipto

Delegaciones de Israel, Hamás, Qatar y Estados Unidos sostendrán a partir del lunes en Egipto reuniones para concretar los detalles del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, informaron este sábado fuentes diplomáticas citadas por agencias internacionales.

De acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio, las conversaciones tendrán lugar en El Cairo el 6 de octubre y buscarán definir las condiciones humanitarias y logísticas para llevar a cabo un intercambio de rehenes y prisioneros previsto en la propuesta norteamericana.

Egipto actuará como mediador y país anfitrión de los encuentros.

Manifestación en España en favor de Palestina. ı Foto: Reuters

Según medios estadounidenses e israelíes, participarán delegaciones de Israel, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Qatar y Estados Unidos.

Por parte del Gobierno israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu confirmó el envío de una delegación encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer.

Humo emerge de Gaza, tras una explosión, vista desde Israel. ı Foto: Reuters

Por su parte, la cadena estadounidense CBS informó que la representación de Washington estará liderada por el enviado de Trump, Steve Witkoff, y por Jared Kushner, yerno de Trump y figura clave en su política hacia Oriente Próximo durante su primera administración.

Ambos ultiman los preparativos de su viaje a Egipto, donde las conversaciones podrían iniciar de manera preliminar este domingo.

Humo emerge de Gaza, tras una explosión, vista desde Israel. ı Foto: Reuters

Al respecto, la televisión egipcia Al Qahira, vinculada al Servicio General de Inteligencia del país, indicó que se prevén contactos indirectos entre las partes antes de la reunión formal del lunes. Dichos contactos tendrían como objetivo afinar los términos de una primera fase del acuerdo.

De acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press, esa primera etapa contempla la liberación de todos los rehenes en poder de Hamás a cambio de la excarcelación de 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua, así como de más de mil 700 gazatíes detenidos desde el 7 de octubre de 2023, incluidos mujeres y menores de edad. Se prevé que el intercambio se lleve a cabo en un plazo de 72 horas tras la firma del acuerdo.

Donald Trump, presidente de EU (der.), y Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (izq.). ı Foto: Reuters

Por ahora, no se ha dado a conocer la composición completa de las delegaciones ni el calendario posterior de las conversaciones.

Sin embargo, las autoridades egipcias confían en que las reuniones representen un avance significativo hacia la aplicación del plan de paz estadounidense y la reducción de la tensión en la Franja de Gaza.

Información de Europa Press y Reuters.

