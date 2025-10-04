Jueza bloquea orden de Trump para desplegar la Guardia Nacional en Portland

Protestas en Oregón por el despliegue de la Guardia Nacional en Portland.

Una jueza federal de Oregón bloqueó temporalmente el despliegue de la Guardia Nacional de la administración del presidente Donald Trump en Portland, ciudad que Donald Trump ha considerado “devastada por la guerra”

La jueza federal de distrito Karin Immergut emitió la orden a la espera de los argumentos adicionales de la demanda. Immergut afirmó que las protestas relativamente pequeñas en la ciudad no justifican el uso de fuerzas federales y que permitir el despliegue podría perjudicar la soberanía estatal de Oregón.

Funcionarios estatales y municipales presentaron una demanda para detener el despliegue la semana pasada, un día después de que la administración de Trump anunciara que 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregón serían desplegados para proteger edificios federales.

El edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) en Portland ha sido escenario de protestas que por las noches reunían a algunas personas en las últimas semanas, antes del anuncio del despliegue.

El presidente Donald Trump autorizó este sábado despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional para proteger a agentes y activos federales en Chicago, donde, según el gobierno, agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon e hirieron a una mujer mientras disparaban contra alguien que intentó atropellarlos.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, confirmó que el presidente autorizó el despliegue de la Guardia Nacional de Illinois, citando lo que denominó “disturbios violentos y anarquía en curso” que los líderes locales no han sofocado.

“El presidente Trump no ignorará la anarquía que azota las ciudades estadounidenses”, declaró Jackson.

El gobernador demócrata J.B. Pritzker afirmó que la Guardia Nacional recibió un aviso del Pentágono a primera hora del día. Calificó la medida de innecesaria y “una actuación fabricada, no un esfuerzo serio para proteger la seguridad pública”.

“Es absolutamente indignante y antiestadounidense exigir a un gobernador que envíe tropas militares dentro de nuestras propias fronteras y en contra de nuestra voluntad”. Trump lleva tiempo amenazando con enviar tropas a Chicago, pero no quedó claro de inmediato cuándo ni dónde exactamente se desplegarían.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cerh