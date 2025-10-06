Greta Thunberg acusa que activistas recibieron malos tratos en Israel, pero pide enfocarse en ‘genocidio’

Greta Thunberg levanta el puño tras llegar a Atenas luego de ser deportada por Israel junto a otros activistas de la flotilla Global Sumud.

La activista sueca Greta Thunberg confirmó que los activistas de la flotilla Global Sumud deportados desde Israel sufrieron malos tratos, pero pidió no enfocarse en esta situación y, en su lugar, mirar al “genocidio” que dicho estado, acusó, comete en Gaza.

Thunberg llegó a Atenas el lunes, donde fue recibida por simpatizantes pro palestinos después de pasar seis días bajo custodia israelí.

La activista sueca fue recibida por simpatizantes pro palestinos en Grecia tras denunciar “abusos” bajo custodia israelí. ı Foto: Reuters

En un mensaje a medios, la joven de 22 años pidió no centrar la atención en los “maltratos y abusos” sufridos durante su detención, sino en “el genocidio que está siendo transmitido en directo”.

De acuerdo con la agencia Anadolu, Israel capturó en aguas internacionales a los barcos de la flotilla, que transportaban activistas de más de 50 países con destino a Gaza. En total, las autoridades israelíes detuvieron a 479 personas y deportaron a 341, entre ellas a Thunberg.

Thunberg formaba parte de una flotilla que buscaba entregar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval israelí. ı Foto: Reuters

El Ministerio de Exteriores griego confirmó que 161 de los activistas llegaron a Atenas en un vuelo procedente de Israel.

El Centro Legal Adalah, citado por Anadolu, denunció que varios detenidos fueron objeto de tratos degradantes. Según la abogada Lubna Tuma, muchos activistas “fueron obligados a permanecer arrodillados con la frente en el suelo durante más de una hora” y “carecieron de acceso a comida, agua y asistencia médica por varias horas”.

Un contingente propalestino recibe a deportados de la Global Sumud Flotilla, en Grecia. ı Foto: Reuters

Añadió que las audiencias se realizaron sin la presencia de abogados y que las mujeres, especialmente las que usaban velo, enfrentaron un trato más severo.

Al respecto, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU expresó “preocupación” por los reportes de abusos y violaciones al debido proceso. Su portavoz, Thameen Al-Kheetan, recordó que el organismo ha alertado “desde hace tiempo” sobre las condiciones “intencionalmente degradantes” en los centros de detención israelíes.

Israel, por su parte, negó las acusaciones de malos tratos. Las autoridades confirmaron la deportación de los activistas y defendieron su actuación al considerar que la flotilla intentaba vulnerar el bloqueo naval impuesto sobre Gaza, donde viven 2.4 millones de personas.

Con información de Reuters.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am