Helicóptero se estrella en autopista en Sacramento, California; trasladan a sobrevivientes | VIDEO

Un helicóptero se desplomó la noche este lunes en una autopista en Sacramento, California, sin reporte hasta el momento de víctimas.

Kevin McCarty, alcalde de Sacramento, informó en la red social X sobre el “terrible accidente” sobre la autopista 50, que se mantiene cerrada con dirección este a la altura de la calle 59.

Sin ofrecer más detalles, el edil confirmó que las personas rescatadas fueron trasladadas a hospitales locales. Según medios estadounidenses, tres personas viajaban abordo de la aeronave, el piloto, una enfermera y un paramédico, y habrían resultado heridas de gravedad.

Mientras tanto, la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por su sigla en inglés), advirtió que no se tiene una hora estimada para la reapertura de la autopista, por lo que pidió a conductores tener precaución, paciencia y utilizar rutas alternas.

There has been a harrowing helicopter crash on 50 eastbound west of 59th St.



Thank you to our brave first responders (@SacFirePIO) & ~15 bystanders who assisted Sac Fire until more units arrived on scene.



Survivors are being treated at local hospitals. — Sac Mayor Kevin McCarty (@MayorMcCarty) October 7, 2025

Según medios estadounidenses, el incidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas de este 6 de octubre, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia y el cierre parcial de la autopista.

El automovilista @vladmallco compartió en TikTok un video del momento exacto en el que el helicóptero desciende rápidamente y se estrella con violencia en la autopista.

“Helicóptero se estrella a pulgadas de mí” , escribió el usuario, que logró captar cómo la aeronave cae sobre su costado izquierdo mientras las hélices, aún en movimiento, se destrozan al impactar contra el pavimento.

Otro usuario compartió en TikTok imágenes del helicóptero partido a la mitad y escombros esparcidos por la autopista, mientras los servicios de emergencia realizaban labores de rescate y aseguraban el perímetro.

Información en desarrollo...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr