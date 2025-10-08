Supremo revalora veto a “terapias de conversión”

El Tribunal Supremo de Estados Unidos mostró ayer su inclinación por anular la prohibición impuesta en Colorado a las llamadas “terapias de conversión”, tras una audiencia enfocada en si la regulación estatal vulnera la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.

El caso surgió de una demanda interpuesta por la terapeuta cristiana Kaley Chiles, quien alega que la ley le impide hablar libremente con sus pacientes sobre orientación sexual e identidad de género. La administración de Donald Trump respaldó su postura, mientras que la mayoría conservadora del alto tribunal expreso escepticismo sobre la autoridad de los estados para restringir tales prácticas.

El Tip: Las terapias de conversión pretender “convertir” a personas homosexuales en heterosexuales o a personas trans en cisgénero.

El fiscal general de Colorado, Shannon Stevenson, sostuvo que no existen evidencias que respalden la eficacia de estas terapias, señalando que “la gente lleva un siglo intentándolo sin éxito”. Organizaciones médicas y de derechos humanos las califican como dañinas y, en casos, comparables con formas de tortura.