Trump anuncia que pondrá un arancel adicional de 100% a importaciones de China en noviembre

Estados Unidos aplicará un arancel adicional del 100% a las importaciones procedentes de China además de controles a la exportación de todo el software crítico fabricado en Estados Unidos a partir del 1 de noviembre, anunció el viernes el presidente Donald Trump.
En una publicación en Truth Social, Trump dijo: “A partir del 1 de noviembre de 2025 (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China), los Estados Unidos de América impondrán un Arancel del 100% a China, sobre cualquier Arancel que estén pagando actualmente”.
Donald Trump también dijo que el gobierno de Estados Unidos respondería a China poniendo sus propios controles de exportación “en todos y cada uno de los programas críticos” de las empresas estadounidenses.
¿Quién es Dina Boluarte y por qué fue destituida como presidenta de Perú?
Anuncio de aranceles a China pega a Wall Street
El anuncio pegó a los mercados accionarios, pues Wall Street registró este viernes su peor día desde abril, con lo que el S&P 500 se hundió 2.7%, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 878 puntos, o 1.9%, y el compuesto Nasdaq cayó un 3.6 por ciento.
Las empresas tecnológicas, encabezadas por NVIDIA y Apple, cayeron con fuerza después del anuncio del presidente estadounidense ante una escalada en las tensiones entre las economías más grandes del mundo.
En este sentido, los mercados mostraron temor ante el anuncio que reavivaría la guerra comercial global instigada por Trump a niveles peligrosos, sino que los impuestos a la importación que se acumulan además del 30% que ya se aplica a los productos chinos podrían, según las declaraciones anteriores de la administración, causar la ruptura del comercio entre Estados Unidos y China.
Ambos países luchan por ventaja en conversaciones comerciales
Estados Unidos y China han estado luchando por la ventaja en las conversaciones comerciales, después de que los impuestos a la importación anunciados a principios de este año desencadenaran una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo.
Ambas naciones acordaron reducir los aranceles después de las negociaciones en Suiza y el Reino Unido, pero las tensiones persisten ya que China ha seguido restringiendo el acceso de Estados Unidos a las tierras raras difíciles de extraer necesarias para una amplia gama de tecnologías estadounidenses.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR