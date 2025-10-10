¿Quién es Dina Boluarte y por qué fue destituida como presidenta de Perú?

Desde hace años, la política en el Perú —como en otros países de Latinoamérica— atraviesa una etapa de gran tensión, marcada por crisis en el Gobierno que, a su vez, han generado fuertes repercusiones sociales y reacciones en el ámbito internacional.

La tensión política en el país sudamericano alcanzó un punto culminante en diciembre de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, lo cual fue frustrado por diversos actores políticos del país, así como la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional y las Fuerzas Armadas.

Castillo fue destituido y detenido por la Policía Nacional del Perú, después de lo cual asumió el máximo cargo quien fuera su vicepresidenta, Dina Boluarte. Sin embargo, llegado a este punto, Boluarte ya se había distanciado notablemente de su compañero en el gobierno.

Ahora, Boluarte sufrió el mismo destino, y Castillo Terrones exigió que, tras la destitución de a quien llama “la usurpadora”, él debería estar facultado para volver al poder. Pero ¿quién es Dina Boluarte, por qué fue destituida y por qué su excompañero la llama de esa forma?

¿Quién es Dina Boluarte, presidenta destituida de Perú?

Dina Boluarte es abogada y política, nacida en Chalhuanca, Apurímac, el 31 de mayo de 1962. Asumió como presidenta de Perú tras la destitución de Pedro Castillo, además de que, anteriormente, había ocupado otros cargos relevantes en la política, como:

Fue candidata a la alcaldía de Chalhuanca en 2018, sin éxito

Trabajó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil desde 2007 y fue directora del Colegio de Abogados de Lima

Fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde julio de 2021 hasta noviembre de 2022.

Vicepresidenta del Perú en la fórmula presidencial de Perú Libre, con Pedro Castillo como presidente

Aunque Boluarte se describe a sí misma como una política de izquierda progresista y moderada, ha sido descrita como conservadora, con amplio apoyo del ala derecha del Congreso.

Lo anterior después de que, antes del intento de golpe de estado de Castillo, se evidenciara, según analistas, una ruptura entre él y su entonces vicepresidenta, las cuales, incluso, llevaron a que Boluarte fuera expulsada del partido Perú Libre, el cual llevó a esta fórmula al poder.

Congreso de Perú votó destitución de Boluarte por "permanente incapacidad moral". ı Foto: Reuters

Boluarte no apoyó a Pedro Castillo cuando fue detenido, sino que, por el contrario, abogó por el respeto a la legalidad y la Constitución, hechos que favorecieron su toma de protesta como presidenta. Por lo anterior, Pedro Castillo se refiere a ella como una “usurpadora”.

Sin embargo, la presidencia de Boluarte también estuvo marcada por diferentes acusaciones. A mediados de 2024, en medio de un ya creciente descontento social, Boluarte fue acusada de enriquecimiento ilícito y no declarar objetos de lujo, en un caso que se conoció como Rolexgate, debido a que inició cuando una investigación periodística reveló que poseía varios ejemplares de relojes de alta gama.

Dina Boluarte ha sido acusada de reprimir protestas, las cuales estallaron ante histórica baja aprobación. ı Foto: Reuters

Además, Boluarte ha sido señalada por ejercer una fuerte represión durante las múltiples marchas que han estallado contra su gobierno, el cual ya había alcanzado un nivel de aprobación históricamente bajo (alrededor del 3% o 4%).

Por todo lo anterior, el Congreso presentó varias mociones de vacancia por “permanente incapacidad moral”, las cuales, tras varias votaciones a favor, derivaron en la destitución de Boluarte. El principal argumento, además de su histórica baja aprobación y sus escándalos, fue una creciente crisis de seguridad en el país.

