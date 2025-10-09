Destituyen a Dina Boluarte como presidenta de Perú por ‘incapacidad moral’.

La mayoría del Congreso peruano aprobó declarar la vacancia de la presidencia de Perú, en un nuevo capítulo de turbulencia política local. En el legislativo presentaron cuatro mociones contra Dina Boluarte, mismas que horas antes obtuvieron más de 113 votos a favor.

Ahora, el presidente del Congreso de Perú, José Jeri Oré, debe asumir el cargo, debido a que falta un vicepresidente en aquel país.

Perú ha tenido hasta 6 presidentes desde el 2018 por destituciones o renuncias de sus líderes. Tres exmandatarios están en prisión por casos de corrupción o abuso de poder.



JVR