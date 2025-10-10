Sheinbaum insiste en liberación de Pedro Castillo tras destitución de Dina Boluarte en Perú

Sheinbaum es cuestionada sobre destitución de Dina Boluarte (izq., abajo), y reitera que Pedro Castillo (izq., arriba) sufrió un golpe de estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el expresidente de Perú, Pedro Castillo, debe ser puesto en libertad, especialmente después de que su sucesora, Dina Boluarte, fue destituida del cargo.

Cuestionada sobre la destitución de la peruana en la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo no opinó directamente sobre Boluarte, pero sí sobre el antecesor de la ahora depuesta Dina Boluarte, es decir, Pedro Castillo.

Dina Boluarte, presidenta de Perú. ı Foto: Especial

A propósito, la mandataria federal insistió en que lo que sufrió Castillo Terrones fue un “golpe de estado”, y reiteró su exigencia por su liberación, además de que enfatizó que siempre habrá “solidaridad con él”.

“México consideró que fue un golpe de Estado la destitución del expresidente José Pedro Castillo Terrones; siempre habrá solidaridad con él. Insistió en que se le libere y tenga un juicio justo”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera.

Pedro Castillo, expresidente de Perú. ı Foto: larazondemexico

Dina Boluarte fue destituida luego de que el Congreso de Perú lanzó una moción de vacancia contra la presidenta por “incapacidad moral permanente” para enfrentar el embate del crimen organizado en el país.

Pedro Castillo se pronunció en redes sociales sobre la destitución de a quien se refiere como “la usurpadora”, y aseguró que, después de este movimiento legal, la Constitución peruana obliga a la restitución de su mandato.

La vacancia o renuncia de la usurpadora siempre ha sido una exigencia popular. En ese esfuerzo, los hijos del pueblo derramaron su sangre y perdieron la vida por orden de un gobierno de facto.



Hoy, la hipocresía de los golpistas que llevaron a Dina Boluarte al poder, viendo que… pic.twitter.com/3su53yjF3X — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 9, 2025

“Hoy, con más de 104 votos, se aprobó la admisión de 4 mociones para vacar a la usurpadora Boluarte”, escribió Castillo Terrones en X.

“Cuando se apruebe dicha vacancia también con 104 votos o más, se producirá un vacío de poder, momento en el que corresponderá derogar la resolución 001-2022-2023-CR con el que se me vacó inconstitucionalmente y, por lo tanto, se debe restituir mi mandato”, abundó.

¡Pueblo peruano!



El 7 de diciembre de 2022 me vacaron ilegalmente sin alcanzar los 104 votos que exige la ley.



Hoy, con más de 104 votos, se aprobó la admisión de 4 mociones para vacar a la usurpadora Boluarte.



Cuando se apruebe dicha vacancia también con 104 votos o más, se… pic.twitter.com/Jth0Dh69J5 — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 10, 2025

Tras su detención, el Congreso declaró la vacancia presidencial y nombró presidenta a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte, según la sucesión contemplada en la Constitución. Ahora Castillo argumenta que su vacancia fue ilegal y que por tanto debe volver al poder.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a responder: “habrá solidaridad”.

También en temas internacionales, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

La mandataria federal evitó comentar al respecto, y solo remarcó que en México se respeta la soberanía y autodeterminación de los pueblos.

