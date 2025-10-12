Cuatro muertos y más de 20 heridos deja tiroteo en bar de Carolina del Sur

Al menos cuatro personas murieron y más de veinte resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en un bar de la isla de Santa Elena, en el estado de Carolina del Sur, según informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el Departamento del Sheriff del condado de Beaufort, los disparos comenzaron poco antes de la 1:00 de la madrugada en el establecimiento Willie’s Bar and Grill, un popular punto de encuentro en la zona costera. En ese momento, el lugar se encontraba lleno de clientes que asistían a actividades de fin de semana.

Policía fue notificada de disparos en la zona. ı Foto: Imagen: iStock

Al arribar los agentes, encontraron a múltiples personas con heridas de bala, mientras que varios testigos y clientes corrían hacia negocios y viviendas cercanas en busca de refugio, según detalló la policía del condado en un comunicado publicado en la red social X, citado por Associated Press.

“Este es un incidente trágico y difícil para todos. Pedimos paciencia mientras continuamos investigando. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas y sus seres queridos”, señaló la dependencia en el mismo mensaje.

Sheriff’s Office Investigating shooting that injured multiple people on St. Helena https://t.co/eB1X2eTNER — Beaufort County Sheriff's Office, SC (@bcsopio) October 12, 2025

Cuatro personas fueron halladas sin vida en el lugar, y al menos otras veinte fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde cuatro permanecen en estado crítico.

Por el momento, las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas ni han ofrecido detalles sobre un posible sospechoso. El Departamento del Sheriff indicó que los investigadores continúan recabando evidencia y entrevistan a testigos para determinar las causas del ataque, reportó el medio local Hilton Head Island Packet.

COMPLETELY HEARTBROKEN to learn about the devastating shooting in Beaufort County.



Our prayers are with the victims, their families, and everyone impacted by this horrific act of violence.



If you have any information, please contact the Beaufort County Sheriff’s Office at… — Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) October 12, 2025

A propósito del incidente, la congresista estadounidense Nancy Mace expresó su pesar en redes sociales por los hechos ocurridos en el condado de Beaufort. “Completamente desconsolada al conocer sobre el devastador tiroteo. Las víctimas, sus familias y todos los afectados están en nuestros pensamientos y oraciones”, escribió la legisladora.

Las autoridades locales reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la zona.

Con información de Associated Press y Europa Press.

