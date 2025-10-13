Gaza: liberación de rehenes pone plan de Trump a prueba

La liberación de los primeros siete rehenes israelíes por parte de Hamas marcó este lunes el inicio del histórico acuerdo de alto al fuego en Gaza, tras dos años de enfrentamientos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó que la operación humanitaria se desarrolla “en varias fases” y que su personal supervisa tanto la entrega de rehenes israelíes como la liberación de prisioneros palestinos en Gaza y Cisjordania.

En un comunicado, el CICR explicó que los rehenes fueron recibidos en la Franja de Gaza para ser transferidos a las autoridades israelíes y que también se facilitará el traslado de restos de personas fallecidas “para que sus familias puedan darles sepultura digna”. La organización añadió que sus vehículos circulan en ambos lados de la frontera, como parte del complejo operativo coordinado con las fuerzas israelíes y las autoridades palestinas.

El Dato: Trump cuestionó ayer si el exprimer ministro británico Tony Blair serviría en una nueva “Junta de Paz” destinada a supervisar el gobierno de Gaza.

Hamas liberó hasta el cierre de esta edición a los primeros siete rehenes vivos, quienes quedaron bajo custodia de la Cruz Roja antes de ser trasladados a territorio israelí. Aunque no se informó de inmediato sobre su estado físico, medios israelíes confirmaron que el grupo forma parte de los 20 cautivos vivos que serán intercambiados por más de mil 900 prisioneros palestinos retenidos por Israel.

El brazo armado de Hamas publicó un comunicado sobre el intercambio de prisioneros y cautivos que tiene lugar hoy. “Declaramos nuestro compromiso con el acuerdo alcanzado y los calendarios asociados a él, siempre y cuando Israel se adhiera a ellos”.

El anuncio desató escenas de júbilo en distintas ciudades israelíes. En Tel Aviv, decenas de miles de personas se congregaron frente a una pantalla gigante instalada en la Plaza de los Rehenes, donde las transmisiones televisivas mostraban los convoyes del CICR cruzando hacia Israel. “Es muy emocionante, pasamos la noche sin dormir”, dijo Meir Kaller, uno de los asistentes.

El Tip: Miles de personas reunidas en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv gritaron en señal de aprobación tras la liberación de los primeros siete.

El alto al fuego, mediado por Estados Unidos, Egipto y Catar, abrió una ventana de esperanza en una región devastada por la violencia. Israel espera recibir a los 20 rehenes sobrevivientes de forma simultánea, mientras que se prevé que los restos de otros 28 cautivos fallecidos sean entregados en una segunda fase.

OPERATIVO INTERNACIONAL. Por su parte, el coordinador israelí para los rehenes, Gal Hirsch, explicó que todos los preparativos “para la repatriación segura de los cautivos vivos” se han completado, y que la operación será acompañada por personal médico del ejército. Los rehenes serán trasladados a la base militar de Reim, donde podrán reencontrarse con sus familias tras más de 700 días de cautiverio.

En tanto, la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, informó que 10 rehenes serán llevados al Hospital Sheba, cinco al Beilinson y otros cinco al Ichilov, todos en la periferia de Tel Aviv. “Israel está listo para recibirlos en cualquier momento”, dijo Bedrosian, quien destacó el papel logístico del CICR.

Simultáneamente, los autobuses de la Cruz Roja llegaron a las cárceles israelíes de Ofer en Cisjordania, y Ketziot, en el Negev, para trasladar a unos 250 prisioneros palestinos con condenas largas, además de mil 700 detenidos durante la guerra. Entre ellos hay mujeres, menores, médicos y periodistas. Ninguno de los líderes emblemáticos, como Marwan Barghouti o Ahmed Saadat, figura en las listas de liberación.

67 mil 806 palestinos murieron a manos de Israel

90 por ciento de los gazatíes fueron desplazados por Tel Aviv

Mientras que en Beitunia, al oeste de Ramala, decenas de familias palestinas esperaban noticias sobre sus parientes. “Hoy es un día de libertad”, expresó un familiar frente al Hospital Nasser de Khan Younis, donde se han dispuesto camas y suministros médicos para recibir a los liberados. Pese a las advertencias israelíes de no celebrar públicamente, la expectativa crecía con el paso de las horas.

Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Israel la mañana de este lunes y asistirá a la Knéset, donde ofrece un discurso centrado en la consolidación del alto al fuego. Posteriormente, viajará a Egipto, donde el presidente Abdel Fattah al-Sisi encabezará una cumbre de paz internacional. También participará el líder palestino Mahmud Abás, cuyo gobierno podría tener un papel en la administración de la Gaza de posguerra si aplica las reformas previstas en el plan estadounidense.

Previamente el magnate declaró ayer que “la guerra ha terminado” mientras viajaba a bordo del Air Force One rumbo a Tel Aviv. Desde el avión presidencial, aseguró que el conflicto entre Israel y Hamas ha llegado a su fin y que la región “se normalizará”.

El republicano afirmó que las dos partes del conflicto “están felices” y que la tregua será duradera porque “la gente está cansada de la guerra”. El acuerdo incluye la liberación de rehenes israelíes, la retirada parcial de tropas de Gaza y la apertura de corredores humanitarios para el ingreso de alimentos y medicinas. “Todos están bailando en las calles; judíos, musulmanes y países árabes celebran un momento que no volverá a repetirse”, dijo.

EL ENCLAVE DEVASTADO. Mientras la atención internacional se concentra en la liberación de los cautivos, Gaza enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes. El jefe humanitario de la ONU, Tom Fletcher, describió la situación como “un páramo”. Señaló que se trabaja en un plan de emergencia para los próximos dos meses que busca restablecer servicios médicos básicos, traer combustible y retirar toneladas de escombros.

Israel, por su parte, ha autorizado el ingreso de 190 mil toneladas de ayuda humanitaria y prevé elevar el número de camiones diarios a 600, de acuerdo con el nuevo acuerdo. Las fuerzas israelíes continúan desplegadas en Rafah, en el sur, y en zonas del norte, mientras se preparan para destruir la red de túneles de Hamas, según confirmó el ministro de Defensa, Israel Katz.

“El gran desafío de Israel después de la liberación será eliminar los túneles terroristas de Hamas”, declaró Katz, al anunciar una operación coordinada con el “mecanismo internacional supervisado por Estados Unidos”. La medida forma parte del principio acordado de desmilitarización de Gaza, que busca evitar un resurgimiento del grupo terrorista.