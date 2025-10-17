Trump amenaza a Hamas por la violencia; Israel no cesa ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó ayer una dura advertencia a Hamas: “Si continúan asesinando gente en Gaza, no tendremos más opción que entrar y matarlos”. El mensaje, publicado en su red Truth Social, reavivó la tensión en Medio Oriente justo cuando la tregua alcanzada entre Israel y las facciones palestinas atraviesa un momento frágil.

La declaración del magnate se da en medio de denuncias de ejecuciones sumarias y enfrentamientos entre milicias en la Franja, que ponen en entredicho la viabilidad del acuerdo del alto al fuego promovido por Washington.

El Dato: El Ministerio de Sanidad de Gaza informó haber recibido 30 cuerpos más de palestinos, con signos de abuso, elevando a 120 el total entregado por Israel desde el lunes.

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, instó el miércoles pasado “firmemente” al grupo terrorista a cesar la violencia contra civiles y aprovechar la “oportunidad histórica” para alcanzar la paz mediante su desarme. En un mensaje en X, advirtió que la organización debe suspender de inmediato los ataques “en zonas controladas por Hamas y en aquellas bajo protección de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) detrás de la Línea Amarilla”.

Cooper señaló que las preocupaciones de Washington fueron transmitidas a los mediadores que operan desde Egipto, donde se negocia la implementación de la propuesta de paz diseñada por la administración del republicano. El plan, que incluye una “fuerza de estabilización internacional” y pasos hacia la creación de un Estado palestino, aún enfrenta obstáculos políticos y militares.

Diversos videos difundidos en redes sociales muestran a hombres armados de Hamas ejecutando a supuestos colaboradores de Israel. Estas acciones, según fuentes locales, ocurrieron justo al inicio de la tregua, en coincidencia con la retirada parcial de las tropas israelíes.

23 palestinos fueron asesinados por Israel pese al cese al fuego

Israel, por su parte, acusó al grupo de violar el acuerdo al retener los cuerpos de 19 rehenes fallecidos. El portavoz del gobierno, Shosh Bedrosian, afirmó que el Estado hebreo “ha cumplido con sus obligaciones” y exigió la devolución inmediata de los cadáveres. La organización asegura haber entregado todos los cuerpos que logró recuperar entre los escombros, aunque el ejército israelí sostiene que uno de los 10 entregados no corresponde a un rehén.

En tanto, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, reiteró desde Nápoles que la reapertura del cruce fronterizo de Rafah “probablemente ocurrirá el domingo”, una medida que busca reactivar el flujo de personas entre Gaza y Egipto. Sin embargo, recalcó que el desarme de Hamas es “condición indispensable para una paz duradera”.

En la contraparte, los ataques no han cesado completamente a pesar de la tregua. El Ministerio de Salud de Gaza reportó la muerte de tres palestinos ayer en incidentes separados con el Ejército israelí, lo que eleva a 23 los fallecidos desde la entrada en vigor del alto al fuego. Fuentes médicas confirmaron que uno de los ataques fue ejecutado por un dron en Bani Suheila, al este de Khan Younis.

Mientras tanto, la ONU advirtió que se requieren miles de camiones de ayuda semanalmente para atender a los 2.2 millones de habitantes desplazados. La Unicef informó que ha entregado diversos suministros para 12 mil 500 niños.