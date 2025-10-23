‘México está gobernado por cárteles’, insiste Trump; afirma que respeta a Claudia Sheinbaum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en que México está gobernado por los cárteles de la droga; sin embargo, esta vez, afirmó que respeta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y ve en ella a una mujer valiente y extraordinaria.
“México está gobernado por los carteles. Respeto mucho a la presidenta; es una mujer extraordinaria. Es muy valiente, pero México tiene que defenderse de eso”, indicó Trump en la Casa Blanca durante una rueda de prensa.
Donald Trump incluyó a Colombia, dentro de los países que son “dirigidos por cárteles de la droga”. Agregó que en el país latinoamericano se están produciendo “cantidades de cocaína, que no habíamos visto antes”.
‘Vamos a matarlos’, advierte Trump a cárteles que introduzcan drogas a EU
“Los cárteles controlan a esos países y eso incluye a Colombia. Colombia es un paraíso para los cárteles y lo ha sido durante mucho tiempo. Tienen un líder muy malo y hacen cocaína a niveles que no habíamos visto antes”, aseveró en otra crítica dirigida a Gustavo Petro.
