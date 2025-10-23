‘México está gobernado por cárteles’, insiste Trump; afirma que respeta a Claudia Sheinbaum

“Tenemos que defendernos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en que México está gobernado por los cárteles de la droga; sin embargo, esta vez, afirmó que respeta a la Presidenta Claudia Sheinbaum y ve en ella a una mujer valiente y extraordinaria.

“México está gobernado por los carteles. Respeto mucho a la presidenta; es una mujer extraordinaria. Es muy valiente, pero México tiene que defenderse de eso”, indicó Trump en la Casa Blanca durante una rueda de prensa.

Donald Trump incluyó a Colombia, dentro de los países que son “dirigidos por cárteles de la droga”. Agregó que en el país latinoamericano se están produciendo “cantidades de cocaína, que no habíamos visto antes”.

“Los cárteles controlan a esos países y eso incluye a Colombia. Colombia es un paraíso para los cárteles y lo ha sido durante mucho tiempo. Tienen un líder muy malo y hacen cocaína a niveles que no habíamos visto antes”, aseveró en otra crítica dirigida a Gustavo Petro.

