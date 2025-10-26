No impactará a México

'Melissa' se fortalece a huracán categoría 4

‘Melissa’ se intensificó nuevamente y este domingo se convirtió en un huracán categoría 4, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes

Trayectoria del huracán "Melissa" según los pronósticos del Meteorológico Nacional.
Trayectoria del huracán "Melissa" según los pronósticos del Meteorológico Nacional. Foto: Conagua
Por:
La Razón Online

‘Melissa’ se intensificó nuevamente y este domingo se convirtió en un huracán categoría 4, de acuerdo con el parte de las 11:00 pm (hora del Este) del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

“Los informes de la NOAA [Administración Nacional Oceánica y Atmosférica] y del avión Hurricane Hunter de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 140 millas por hora (220 kilómetros por hora) con ráfagas más fuertes.

“Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 25 millas (35 kilómetros) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 160 millas (260 kilómetros)”, amplió el NHC.

El fenómeno se encuentra cercano a Jamaica.

En tanto se informó que el huracán no impactará a México.

