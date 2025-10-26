‘Melissa’ se fortalece a huracán categoría 4

‘Melissa’ se intensificó nuevamente y este domingo se convirtió en un huracán categoría 4, de acuerdo con el parte de las 11:00 pm (hora del Este) del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

“Los informes de la NOAA [Administración Nacional Oceánica y Atmosférica] y del avión Hurricane Hunter de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 140 millas por hora (220 kilómetros por hora) con ráfagas más fuertes.

“Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 25 millas (35 kilómetros) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 160 millas (260 kilómetros)”, amplió el NHC.

El fenómeno se encuentra cercano a Jamaica.

En tanto se informó que el huracán no impactará a México.

🌀 Este domingo, #Melissa se mantiene como #Huracán de categoría 4 en la escala #SaffirSimpson muy cercano a #Jamaica. El sistema no representa riesgo para #México. pic.twitter.com/hLVllBwXWZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 26, 2025

