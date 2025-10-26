‘Melissa’ se fortalece a huracán categoría 4

‘Melissa’ se intensificó nuevamente y este domingo se convirtió en un huracán categoría 4, de acuerdo con el parte de las 11:00 pm (hora del Este) del Centro Nacional de Huracanes (NHC).
“Los informes de la NOAA [Administración Nacional Oceánica y Atmosférica] y del avión Hurricane Hunter de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 140 millas por hora (220 kilómetros por hora) con ráfagas más fuertes.
“Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 25 millas (35 kilómetros) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 160 millas (260 kilómetros)”, amplió el NHC.
Detienen a 2 sospechosos por el robo de joyas en el Museo de Louvre
El fenómeno se encuentra cercano a Jamaica.
En tanto se informó que el huracán no impactará a México.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
FGR