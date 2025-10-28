Mueren 3 en Jamaica por labores de prevención ante huracán ‘Melissa’; prevén ‘catástrofe’

Al menos tres personas han muerto y trece han resultado heridas en Jamaica mientras el país se prepara para la llegada del huracán ‘Melissa’, de categoría 5, que amenaza con provocar una “situación catastrófica”, según autoridades locales e internacionales.

De acuerdo con el ministro de Salud, Christopher Tufton, las muertes ocurrieron por la caída de árboles y accidentes durante las labores de prevención, reportó el diario Jamaica Observer.

The Ministry of Health & Wellness is saddened to report three storm-related deaths in preparation for Hurricane Melissa.



We urge the public to exercise extreme caution: activities such as climbing roofs, securing sandbags, or cutting trees may seem manageable, but even minor… pic.twitter.com/OxTh8CErfJ — MOHW JA (@themohwgovjm) October 27, 2025

Una de las víctimas era un trabajador sanitario que resultó gravemente herido mientras realizaba tareas de emergencia en Saint Elizabeth. Otras dos personas fallecieron en incidentes similares en las localidades de Hanover y Westmoreland.

El ministro lamentó las pérdidas y exhortó a la población a extremar precauciones ante el inminente impacto del ciclón. “Ya estamos presenciando tragedias humanas antes de la llegada del huracán”, declaró en una conferencia de prensa.

Una mujer y su hija miran las nubes, conforme se aproxima el huracán Jamaica a Kingston. ı Foto: Reuters

Por su parte, el primer ministro Andrew Holness informó que el Equipo de Respuesta a Desastres (DART) de las Fuerzas Armadas se encuentra en alerta máxima para brindar asistencia en labores de rescate y reconstrucción.

El lunes, Holness emitió una orden de evacuación obligatoria en varias zonas del sur del país, incluida la histórica ciudad de Port Royal, y advirtió que las infraestructuras de la isla podrían sufrir daños severos.

Un árbol caído por las lluvias y vientos en Jamaica, por el huracán Melissa. ı Foto: Reuters

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el huracán se perfila como “la tormenta del siglo” para Jamaica. En una rueda de prensa en Ginebra, Anne-Claire Fontan, especialista en ciclones tropicales del organismo, advirtió que se esperan marejadas ciclónicas de hasta cuatro metros y precipitaciones superiores a 70 centímetros, lo que podría provocar inundaciones y corrimientos de tierra generalizados, informó la agencia Reuters.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) indicó que el ojo de ‘Melissa’ se encontraba a unos 180 kilómetros de Kingston, con vientos sostenidos de más de 280 kilómetros por hora y ráfagas que superan los 300 km/h. Se prevé que toque tierra este martes y que posteriormente avance hacia Cuba, Bahamas y las Islas Turcas y Caicos.

Fuertes vientos agitan las palmeras de Jamaica, por el huracán Melissa. ı Foto: Reuters

De acuerdo con la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), hasta 1,5 millones de personas podrían verse directamente afectadas por el fenómeno. En total, se han habilitado más de 800 refugios en todo el territorio jamaicano.

En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó al Consejo de Defensa Nacional y llamó a la población a mantenerse alerta y actuar con disciplina. Se prevé que el ciclón alcance la isla el miércoles por la mañana.

Con información de Reuters y Europa Press.

