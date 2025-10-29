Asfixian carreteras en 12 estados; personas varadas más de 24 h

Agricultores de Zapopan, Jalisco, bloquean la carretera a Nogales y varios accesos a la ciudad en protesta por pago justo por el precio del maíz, ayer.

En medio de las protestas que productores de maíz encabezaron ayer en al menos una docena de estados y asfixiaron la circulación en decenas de puntos de manera diferida, en protesta por la inconformidad con el precio al que se les compra su producto, el Gobierno de México dio a conocer que alista un sistema para ordenar la comercialización de este alimento.

En respuesta a una instrucción dada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció en un comunicado el plan con el cual, aseguró, abrirá consultas con quienes estén involucrados en la producción de maíz y tortilla.

El Dato: Representantes de productores de maíz de Guanajuato, Jalisco y Michoacán anunciaron la apertura de un carril al paso de vehículos como muestra de “buena voluntad”.

“Por instrucciones de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hemos dado inicio a la preparación de una propuesta de un Sistema Mexicano de Ordenamiento y Comercialización del Maíz, que tendrá una base institucional legal. Esta propuesta será construida y el proceso de elaboración incluirá las consultas con los diversos actores de la cadena maíz-tortilla”, indicó.

Sobre la oferta dada a conocer este lunes y que derivó de un acuerdo únicamente concretado con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán —pero rechazado por los productores—, la dependencia recordó que se trata de un precio fijo de seis mil 50 pesos por tonelada para el maíz blanco producido en estas tres entidades.

Se precisó que el Gobierno de México aportará 700 pesos por tonelada y cada uno de los gobiernos estatales sumará otros 150, lo que en suma representa un apoyo total de 850 pesos.

7 mil 200 pesos exigen los agricultores por tonelada de maíz

También reiteró que se aplicarán créditos al programa Cosechando Soberanía, con una tasa de interés de 8.5 por ciento, así como un apoyo de un seguro de cobertura en la temporada de primavera-verano 2025, en estas tres entidades, para el maíz blanco.

Durante el día, pasajeros de autobuses denunciaron que estuvieron varados, en algunos casos, durante más de 24 horas, a causa de los bloqueos que emprendieron los productores de maíz en avarios puntos carreteros, sin posibilidad de bajar ni alimentarse.

Además, estuvieron expuestos a la inseguridad durante la noche y también se reportó que las paralizaciones han afectado los traslados de ambulancias.

En Jalisco, una usuaria compartió en redes sociales parte de su recorrido a pie por una de las carreteras obstruidas y detalló que llevaba aproximadamente un día esperando continuar con su camino.

“Allá va un muchacho con collarín, traemos una mascota. Allá atrás hay gente con niños, gente mayor, y no es cierto que están dejando pasar gente de la tercera edad, niños y gente enferma. Estamos aquí desde las 2 de la tarde del día de ayer (lunes), llevamos 10 minutos caminando para llegar al Oxxo más cercano y no han dejado pasar a nadie”, narró la mujer.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos a lo largo del día, estas obstrucciones carreteras se dieron en los estados de Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Colima, Guerrero, Tamaulipas y Baja California.

La situación perjudicó a varios transportistas de mercancías, automovilistas particulares y los sistemas de transporte de pasajeros, como el Grupo Estrella Blanca, que informó a sus usuarios las complicaciones en sus rutas como la Guadalajara-México y la México-Aguascalientes.

Otros videos mostraron a familias que bajaron de las unidades sobre la carretera Guadalajara-Colima, que prefirieron recorrer bajo el rayo del sol y con maletas en mano. Pedro Cruz, quien se trasladaba en autobús de la Ciudad de México a Morelia, quedó varado a la altura del poblado El Tejocote, donde hasta el momento de su publicación en redes sociales, ya llevaba siete horas, durante las cuales la fila de automóviles continuó creciendo.

En su conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se mantienen abiertas las mesas de diálogo, pero será hasta el jueves cuando se exponga el plan por parte del secretario de Agricultura, Julio Berdegué.

“Sí, hay una propuesta que se les hizo. Está abierta la mesa de trabajo y va a seguir la mesa de diálogo. Hay una propuesta y están las ventanillas abiertas. Y el jueves explica con todo detalle el secretario de Agricultura”, dijo.

En entrevista con La Razón, el productor Liborio Cornejo, de Hidalgo, negó que se haya establecido un acuerdo con el sector, por lo que el pacto a nivel nacional es no retirar los bloqueos hasta que la respuesta no sea satisfactoria.

Explicó que el monto que ahora reciben por tonelada no alcanza ni a cubrir la inversión que realizan para el labrado de la tierra, la siembra, el riego y los fertilizantes, y que lo que piden apenas les ayudaría a “subsistir”.

Con miras a retirar los bloqueos en las carreteras que mantienen los agricultores desde el lunes, representantes de productores de maíz de la región del Bajío que demandan un precio base de siete mil 200 pesos por tonelada del grano retomaron anoche el diálogo con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación.

En el encuentro, que inició alrededor de las 17:00 horas, se esperaba que asistieran el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, y el subsecretario de Gobernación, César Yáñez. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no se llegó a algún acuerdo.