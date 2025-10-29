Huracán Melissa se degrada a categoría 2

El huracán Melissa se degradó a categoría 2 mientras atraviesa Cuba después de azotar Jamaica como una de las tormentas más potentes registradas en el Atlántico, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Melissa tiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros/hora (105 mph) y se mueve en dirección norte-noreste a 22 km/h (14 mph), dijo el Centro Nacional de Huracanes en Miami (NHC, por sus siglas en inglés) en su último reporte. En ese momento, el huracán se encontraba a 70 kilómetros (45 millas) al noroeste de Guantánamo, Cuba, y a 335 kilómetros (205 millas) al sur del centro de Bahamas.

El NHC advirtió que los preparativos previos a la llegada de la tormenta a Bahamas “deberían completarse rápidamente”.

🌀#Melissa ahora como #Huracán de categoría 2. Se localiza en tierra a 70 km al noroeste de Guantánamo, #Cuba, debido a su distancia y trayectoria no representa riesgo para #México.



🤓Detalles, en el gráfico.👇 pic.twitter.com/1TbjZKcAH0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 29, 2025

Cientos de miles de personas habían sido evacuadas a refugios en Cuba. Se emitió una alerta de huracán para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Las Tunas, así como para el sureste y centro de Bahamas.

Se prevé que Melissa continúe debilitándose mientras cruza Cuba y que siga siendo un huracán potente al avanzar sobre el sureste o centro de Bahamas más tarde el miércoles. Según la previsión, el jueves por la noche podría acercarse o pasar al oeste de Bermudas. Haití y República Dominicana también se preparaban para sus efectos.

Se espera que la tormenta genere una marejada ciclónica de hasta 3,6 metros (12 pies) en la región y deje hasta 51 centímetros (20 pulgadas) de lluvia en zonas del este de Cuba. Las continuas e intensas lluvias podrían causar peligrosas inundaciones con numerosos deslaves, de acuerdo con los meteorólogos estadounidenses.

Tras su paso en Jamaica se reportaron amplios daños en partes de Clarendon, en el sur, y en la parroquia suroccidental de St. Elizabeth, que estaba “bajo el agua”, dijo Desmond McKenzie, vicepresidente del Consejo de Gestión de Riesgos de Desastres de Jamaica.

De igual forma, el huracán causo daños en cuatro hospitales y dejó uno sin electricidad, lo que obligó a los funcionarios a evacuar a 75 pacientes, señaló McKenzie.

This is the high street in Black River after Hurricane Melissa tore through Jamaica. Utter devastation 🥺pic.twitter.com/TXZF2nIAHg — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 29, 2025

