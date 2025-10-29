Trump se reúne con Xi Jinping en Corea del Sur; prevén firmar acuerdo comercial este jueves

Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron por primera vez desde 2019.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunió con su homólogo chino Xi Jinping en Busan, Corea del Sur para dialogar sobre una posible tregua en la guerra comercial entre las dos potencias.

Se trata de la primera reunión entre ambos mandatarios desde 2019, como parte de la gira del mandatario estadounidense por Asia, al margen de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Tendremos una reunión muy exitosa, pero es un negociador muy duro”, dijo Trump mientras estrechaba la mano de Xi Jinping, y adelantó que podrían firmar un acuerdo comercial este jueves.

A través de un intérprete, Xi le comunicó a Trump que era normal que las dos principales economías del mundo tuvieran fricciones ocasionalmente, y se dijo “dispuesto a seguir trabajando para construir una base sólida para las relaciones entre China y Estados Unidos”.

La guerra comercial entre ambos países se reavivó luego de que Pekín propuso límites a las exportaciones de minerales de tierras raras, por lo que Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 100 por ciento a las importaciones de productos chinos.

Beijing también ha dado señales de estar dispuesta a relajar sus controles de exportación sobre tierras raras y comprar soya de Estados Unidos.

Horas antes, a bordo del Air Force One, Trump sugirió que podría reducir los aranceles que impuso a inicios de año sobre las importaciones chinas debido a su papel en la producción de fentanilo.

“Espero reducir eso porque creo que nos van a ayudar con la situación del fentanilo”, dijo Trump, y agregó: “La relación con China es muy buena”.

Poco antes de la reunión, Trump publicó en su plataforma Truth Social que la reunión sería el “G2”, un reconocimiento del estatus de Estados Unidos y China como las economías más grandes del mundo.

La reunión está programada para comenzar a las 11:00 horas del jueves en Busan, sede de la cumbre de la APEC. El miércoles, en una cena otros líderes, Trump fue captado por un micrófono diciendo que su reunión con Xi sería de “tres, cuatro horas” y luego regresaría a Washington.

