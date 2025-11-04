Gobierno de Trump lanza nuevo ataque contra embarcaciones en el Pacífico; crece la polémica internacional

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, confirmó un nuevo ataque contra una embarcación en el océano Pacífico oriental, como parte de su ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas.
De acuerdo con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la operación fue ejecutada por fuerzas navales estadounidenses y dejó al menos dos personas muertas.
El ataque, ocurrido el 4 de noviembre, se suma a más de una docena de operaciones similares realizadas desde mediados de septiembre en el Caribe y el Pacífico.
