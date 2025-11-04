Gobierno de Trump lanza nuevo ataque contra embarcaciones en el Pacífico; crece la polémica internacional

El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, confirmó un nuevo ataque contra una embarcación en el océano Pacífico oriental, como parte de su ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas.

De acuerdo con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, la operación fue ejecutada por fuerzas navales estadounidenses y dejó al menos dos personas muertas.

El ataque, ocurrido el 4 de noviembre, se suma a más de una docena de operaciones similares realizadas desde mediados de septiembre en el Caribe y el Pacífico.

TE RECOMENDAMOS: De cara a elecciones intermedias de 2026 Demócrata Abigail Spanberger es electa gobernadora de Virginia

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO).



Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling, transiting along a known… pic.twitter.com/OsQuHrYLMp — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 5, 2025

Más información en un momento...

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL