Zohran Mamdani hace historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Zohran Mamdani, legislador estatal de 34 años por Queens, fue elegido este martes como el 111.º alcalde de la ciudad de Nueva York, tras derrotar en las urnas al exgobernador Andrew Cuomo, quien compitió como independiente, y al republicano Curtis Sliwa.

La victoria marca un hecho histórico: Mamdani será el primer alcalde musulmán y el primer mandatario de origen surasiático en dirigir la ciudad más poblada de Estados Unidos, además del más joven en más de un siglo, según informaron distintos medios internacionales.

Mamdani, nacido en Kampala, Uganda, e hijo de inmigrantes de ascendencia india, representa el distrito 36 de Queens en la Asamblea estatal desde 2021.

Durante la campaña, se presentó como un socialista democrático comprometido con la justicia económica, el acceso a la vivienda y la movilidad urbana. Su programa propone transporte público gratuito, congelación de rentas para viviendas estabilizadas, expansión de las guarderías públicas y nuevos impuestos a las grandes corporaciones y fortunas locales para financiar estos proyectos.

En su discurso de victoria, Mamdani agradeció a los votantes de los cinco condados por “apostar por un futuro donde Nueva York sea una ciudad para todos, no solo para los ricos”. También prometió trabajar con el Concejo Municipal y con el gobernador Kathy Hochul para avanzar en políticas de vivienda asequible.

La elección de Mamdani representa un cambio generacional y político en una ciudad tradicionalmente dominada por el ala moderada del Partido Demócrata. Su triunfo se produce tras una campaña intensa marcada por debates sobre el aumento del costo de vida, la desigualdad y la seguridad pública.

Asimismo, la jornada electoral generó reacciones. El expresidente Barack Obama felicitó a los ganadores demócratas, destacando el triunfo en Nueva York.

“Enhorabuena a todos los candidatos demócratas que han ganado esta noche. Esto nos recuerda que cuando nos unimos en torno a líderes fuertes y con visión de futuro que se preocupan por los temas importantes, podemos ganar. Todavía nos queda mucho trabajo por hacer, pero el futuro parece un poco más prometedor”, escribió en su cuenta oficial de X.

Congratulations to all the Democratic candidates who won tonight. It’s a reminder that when we come together around strong, forward-looking leaders who care about the issues that matter, we can win. We’ve still got plenty of work to do, but the future looks a little bit brighter. — Barack Obama (@BarackObama) November 5, 2025

Según informaron, su victoria fue recibida con entusiasmo por los sectores progresistas, aunque algunos líderes empresariales expresaron preocupación por el impacto de sus propuestas fiscales. Mamdani asumirá el cargo oficialmente el 1 de enero de 2026.

MSL