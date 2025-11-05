EU ordena otro ataque en el Pacífico

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que, por orden del presidente Donald Trump, se realizó ayer un “ataque cinético letal” contra una supuesta narcolancha en el Pacífico oriental, con saldo de dos muertos. Según el funcionario, el buque pertenecía a una “organización terrorista designada” y transportaba narcóticos por una ruta de contrabando conocida.

Hegseth aseguró que ningún militar estadounidense resultó herido y advirtió que su país “destruirá todos los buques” que intenten traficar drogas hacia territorio estadounidense. “Proteger la patria es nuestra máxima prioridad”, afirmó.

El Tip: El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, informará este miércoles al Congreso sobre los operativos.

Con esta acción, suman ya 67 las personas fallecidas en ataques a embarcaciones similares en el Caribe y el Pacífico, de acuerdo con datos oficiales. Las operaciones han generado fricciones diplomáticas con Colombia y Venezuela, mientras crecen las críticas sobre su legalidad.