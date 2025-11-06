Congreso de Perú declara persona non grata a la Presidenta Claudia Sheinbaum

El Pleno del Congreso de Perú aprobó con una votación de 63 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, una moción de orden que declara persona non grata a la presidenta Claudia Sheinbaum, en rechazo a sus recientes declaraciones sobre la situación política peruana.

La moción, promovida por los congresistas Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Alejandro Aguinaga (FP), María del Carmen Alva (FP), Roselli Amuruz (Alianza para el Progreso), José Cueto (Honor y Democracia), Gladys Echaíz (HyD), Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso del Perú) y Milagros Jáuregui (Renovación Popular), argumenta que las manifestaciones de la mandataria mexicana constituyen una “inaceptable injerencia en los asuntos internos del Perú” y un agravio al sistema democrático nacional.

Al sustentar la moción ante el Pleno, el congresista Ernesto Bustamante defendió que Perú ha mantenido históricamente una política exterior basada en el respeto mutuo y el principio de no intervención.

Persona non grata. ❌



El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. pic.twitter.com/GLESxGfyRO — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2025

“Sin embargo, en los últimos años, primero con el expresidente y, desde hace un año, con la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos sido testigos de declaraciones y actitudes que traspasan estos límites y constituyen un agravio directo a nuestro país”, expresó el legislador.

Bustamante acusó a la presidenta Sheinbaum de haber “dado cobijo a personas procesadas por delitos vinculados al intento de golpe de Estado de diciembre de 2022”, en alusión al asilo político concedido a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien enfrenta procesos judiciales en su país.

El congresista también señaló que la mandataria mexicana “viola su propia Doctrina Estrada al intervenir en procesos internos del Perú”, y agregó que sus acciones “ratifican la necesidad de defender la dignidad nacional y reafirmar el respeto entre Estados soberanos”.

¡El Perú se respeta! 🇵🇪 El Congreso de la República aprobó declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú. pic.twitter.com/1qTvFC85OR — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) November 6, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT