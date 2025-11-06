Redada migratoria siembra pánico en una guardería

Dos padres se abrazan frente a la guardería y preescolar Rayito de Sol, en Chicago, ayer.

Una guardería de inmersión en español del norte de Chicago fue escenario de una redada migratoria que terminó con la detención de una maestra y escenas de angustia entre padres y niños pequeños. El operativo, ejecutado ayer por agentes federales de inmigración, desató pánico entre las familias y el personal del centro infantil Rayito de Sol, según confirmó una empleada a la agencia Reuters.

De acuerdo con imágenes difundidas por la cadena WGN-TV, dos hombres, uno de ellos con pasamontañas, arrastraron fuera del edificio a una mujer identificada por los padres como Diana Santillana, maestra de origen colombiano. En los videos se aprecia que los agentes portaban chalecos con la palabra “Policía”, sin mostrar insignias oficiales.

Santillana, quien enseña en un aula de bebés, alcanzó a gritar en español “tengo papeles” antes de ser llevada por los agentes frente a los menores. Según un comunicado del congresista demócrata Mike Quigley, la detención se realizó dentro del plantel, lo que provocó una fuerte reacción entre los padres que acudieron al lugar al conocer la noticia.

“Los niños lloraban, los padres lloraban. Es una escena que no vamos a olvidar”, dijo Tara Goodarzi, abogada y madre de un alumno, quien presenció el ingreso de los agentes.

El suceso ocurre en el contexto de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump en Chicago desde septiembre, bajo el argumento de combatir a personas consideradas peligrosas sin estatus legal. Sin embargo, cifras del Departamento de Seguridad Nacional indican que más de tres mil personas han sido arrestadas, entre ellas ciudadanos estadounidenses y migrantes sin antecedentes penales.

Asimismo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) prevé abrir un centro de llamadas con una unidad especializada para localizar a menores migrantes no acompañados con la ayuda de la policía estatal y local, para encontrar y deportar a los menores.