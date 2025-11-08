Tornado deja al menos cinco muertos y cientos de heridos en el sur de Brasil | VIDEO

Al menos cinco personas fallecieron tras el paso de un tornado en el municipio de Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, y cientos de pobladores más resultaron heridos.

De acuerdo con datos de agencias internacionales, más de 400 personas resultaron lesionadas, aunque las autoridades mantienen la cifra preliminar en alrededor de 130 heridos. De estos, unas 30 personas presentan lesiones graves o moderadas.

A propósito del desastre, la Defensa Civil de Paraná informó que los vientos alcanzaron velocidades estimadas de entre 180 y 250 kilómetros por hora. Según Simepar, el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental del estado, el fenómeno corresponde a un tornado de categoría F2 de la escala Fujita.

Por otro lado, evaluaciones iniciales citadas por el medio San Roque News estiman que hasta 80% de las estructuras del municipio —que cuenta con unos 14 mil habitantes— resultaron dañadas o destruidas.

Asimismo, se registraron árboles derribados, muros afectados y daños severos en postes de energía, lo que provocó cortes de electricidad y agua en varias zonas.

Múltiples equipos de bomberos, policías, personal médico y voluntarios de municipios cercanos participaron en tareas de búsqueda, atención a heridos y remoción de escombros. Asimismo, la ciudad habilitó albergues temporales en escuelas y centros comunitarios para atender a las familias desplazadas.

Al referirse a la situación, el gobernador de Paraná, Ratinho Junior, expresó que las fuerzas de seguridad permanecen movilizadas y alerta para apoyar a las comunidades afectadas. Además, sostuvo una reunión de emergencia en la sede central del Cuerpo de Bomberos en Curitiba con el fin de coordinar las labores de asistencia y evaluación de daños. Las autoridades locales señalaron que pronto se dará a conocer un canal oficial para recibir donaciones.

Según Simepar, el tornado se formó tras una marcada diferencia térmica: aire caliente y húmedo procedente del norte chocó con un frente frío que avanzaba desde Argentina.

El organismo agregó que la estación del distrito de Entre Ríos, en Guarapuava, registró 34.5 ºC el 7 de noviembre, la temperatura más alta del año en ese sitio y la mayor para noviembre desde 2001. Este contraste, acompañado de elevada inestabilidad atmosférica, favoreció tormentas severas capaces de generar microexplosiones y tornados.

Por último, meteorólogos informaron que el mal tiempo continuó el viernes en Paraná, con reportes adicionales de granizo y lluvias intensas en localidades cercanas, mientras las autoridades seguían con inspecciones de seguridad estructural en la región afectada.

Con información de Europa Press.

