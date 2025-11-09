Colapso de Seguro Social en EU ¿Cuáles son los trámites que ya no se podrán hacer?

Estados Unidos tiene un problema que ha despertado incertidumbre entre las personas, pues el cierre del gobierno federal ha provocado una disminución los servicios presenciales que ofrece la SSA.

La falta de fondos ha provocado que los trabajadores administrativos del Seguro Social no reciban sus salarios, mientras que otros han sido suspendidos, por lo que actualmente están invitando a las personas a administrar en línea sus beneficios.

El 1 de octubre se comenzó a registrar menos personal en la Administración del Seguro Social (SSA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, lo que ha provocado un colapso en las oficinas locales, e incluso algunas han tenido que cerrar.

Las oficinas que no han cerrado han tenido que reducir sus horarios de atención, pues al no tener el personal suficiente, los que aún se encuentran laborando se enfrentan a condiciones de trabajo estresantes.

Los empleados de la SSA que se encuentren desempleados pueden obtener el subsidio por desempleo, y para solicitarlo deben presentar una solicitud por medio de la agencia de desempleo correspondiente al estado en el que trabajaban.

Administración del Seguro Social ı Foto: Especial

¿Cuáles son los trámites que ya no se podrán hacer en el Seguro Social?

Pese al cierre del gobierno, en su página oficial hacen hincapié en que los pagos del Seguro Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI por sus siglas en inglés) continuarán, por lo que invitan a los usuarios a crear una cuenta de “mi seguro social”

Los servicios y trámites que ya no se podrán hacer en las oficinas de la SSA son:

Reemplazo de la tarjeta de Medicare

Emisión de una carta de comprobante de ingresos

Actualización o corrección del registro de ganancias

¿Cuáles son los trámites que si se pueden hacer en la Administración del Seguro Social?

Los trámites que sí se pueden realizar en las oficinas locales de la Seguridad Social de los residentes de Estados Unidos son:

Solicitud de beneficios

Solicitud de apelación.

Cambio de dirección o información de depósito directo.

Informes de fallecimiento

Verificación o cambio del estatus de ciudadanía

Reemplazo de un pago perdido o faltante del Seguro Social

Realizar un pago crítico

Cambiar un beneficiario representante

Tramita un cambio en tu situación de vivienda o ingresos (solo para beneficiarios de SSI).

Emitir tarjetas de la Seguridad Social nuevas o de reemplazo

During the government shutdown, Social Security and SSI payments will continue. We will provide some in-person services only. For more: https://t.co/6ulMhOzwh2. To conveniently manage your benefits online, create a personal my Social Security account at https://t.co/oXs9YiKl6z. pic.twitter.com/LOnSfDafVS — Social Security (@SocialSecurity) October 1, 2025

