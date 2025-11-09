Perú expulsa a encargada de negocios de la Embajada de México

Karla Ornelas Loera, encargada de Negocios de la Embajada de México en Perú

La encargada de negocios de la Embajada de México en Perú, Karla Ornelas Loera, abandonó territorio peruano tras recibir una orden del Gobierno del Perú, luego de que se anunciara la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La decisión se dio tras el asilo otorgado por México a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, quien enfrenta un proceso por presunta conspiración contra el Estado.

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó en su cuenta oficial de X que Ornelas realizó su control migratorio y salió del país en cumplimiento de la disposición peruana.

“En la fecha, y según lo dispuesto por el Gobierno de Perú, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”, señaló el mensaje emitido por las autoridades de Perú.

#AlertaMigraciones | En la fecha y según lo dispuesto por el @GobiernoPeru_, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país.@MininterPeru — Migraciones Perú (@MigracionesPe) November 9, 2025

Aunque Perú y México ya se encontraban sin embajadores desde 2023 debido a tensiones previas por el caso de Pedro Castillo, esta nueva medida profundiza la crisis bilateral.

Chávez había sido encarcelada en 2023 y liberada en septiembre de este año para continuar su defensa en libertad. La fiscalía peruana solicita hasta 25 años de prisión en su contra.

De Zela subrayó que Perú busca mantener relaciones constructivas con los países de la región, pero insistió en que no aceptará “intervención en asuntos internos”. También indicó que se intentará minimizar el impacto de la ruptura en sectores como el comercio, el turismo y los servicios consulares.

El intercambio comercial entre ambos países superó los 2,500 millones de dólares en 2024, por lo que la crisis podría tener efectos económicos si se prolonga.

La ex primera ministra peruana Betssy Chávez ı Foto: AP

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT