Presidentes de AL piden unión para evitar “barbarie” e impulsar una integración

En Santa Marta, Colombia.

Los presidentes de Brasil y de Colombia, Luiz Inácio Lula Da Silva y Gustavo Petro, coincidieron en la necesidad de impulsar la integración de la región latinoamericana y así evitar la “barbarie” que aqueja al mundo por las guerras que ha habido en Medio Oriente, entre Rusia y Ucrania y los recientes bombardeos en el Caribe y el Pacífico.

En la inauguración de IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) con la Unión Europea (UE), Lula da Silva afirmó que América Latina y el Caribe atraviesa por una profunda crisis en su proyecto de integración, la cual, aseguró, se ha centrado más en el mundo exterior que en sí misma, por lo que pidió enviar señales al mundo de que las regiones de América Latina y el Caribe y la Unión Europea están comprometidas en una misma agenda.

TE RECOMENDAMOS: Cuarenta días después del cierre federal más largo El Senado avanza para reabrir el gobierno de EU

El Dato: Países miembros de la CELAC-UE aprobaron la ‘Declaración de Santa Marta’, en la que pidieron cumplir el derecho internacional en la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario brasileño insistió en que los acuerdos y el diálogo son fundamentales para construir un orden mundial basado en la paz, el multilateralismo y la multipolaridad.

“Hace dos años, en nuestra última reunión en Bruselas, estábamos viviendo un momento clave para relanzar esta alianza histórica. Desde entonces, hemos sufrido reveses. América Latina y el Caribe atraviesan una profunda crisis en su proyecto de integración. Nos hemos convertido, una vez más, en una región balcanizada y dividida, más centrada en el mundo exterior que en sí misma”, aseveró.

Añadió que la intolerancia se está afianzando e impide que distintas perspectivas se compartan en un mismo espacio. “Una vez más, vivimos bajo la amenaza del extremismo político, la manipulación informativa y el crimen organizado”, dijo. Lula da Silva reiteró durante su intervención ante más de 60 representantes que las regiones viven, una vez más, bajo la amenaza del extremismo político, la manipulación informativa y el crimen organizado.

9 líderes asistieron a la Cumbre CELAC-UE en Colombia

52 puntos tiene la “Declaración de Santa Marta”

El presidente sudamericano agregó que la guerra en el corazón de Europa siembra incertidumbre y desvía recursos a fines militares, pese a que son necesarios para el desarrollo justo y sostenible.

“La amenaza del uso de la fuerza militar se ha vuelto una constante en la vida cotidiana de América Latina y el Caribe. Se reciclan viejas maniobras retóricas para justificar intervenciones ilegales... Somos una región de paz y queremos seguir siéndolo. Las democracias no combaten el crimen violando el derecho internacional. La democracia también sucumbe cuando el crimen corrompe las instituciones, vacía los espacios públicos, destruye familias y perjudica a las empresas”, mencionó.

En esto coincidió el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien al inaugurar el encuentro como país anfitrión de este evento que se lleva a cabo en la ciudad de Santa Marta, Colombia, aseguró que esta cumbre debe ser un “faro de luz en medio de la barbarie” que se vive en el mundo, en donde el diálogo prevalezca y se alcance una democracia global.

El Tip: LA CELAC -UE instó a las partes del conflicto en Gaza a comprometerse con la paz y garantizar el acceso de la ayuda humanitaria.

Lo anterior, luego de señalar que el mundo avanza en medio de las barbaries, como la de Medio Oriente, la guerra de Rusia contra Ucrania y la que sucede en el Caribe, esto último, haciendo referencia a los ataques de Estados Unidos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

“Aquí hay un diálogo de civilizaciones y puede ser ejemplo para el mundo. Se encontraron dos civilizaciones con sangre, espada y flecha durante un siglo aquí, matándose mutuamente. Ahora nos encontramos en paz. Por eso quiero que la cumbre CELAC-UE, es mi deseo, que sea un faro de luz en medio de la barbarie y pueda decirle al mundo que encontrarnos, que dialogar entre varios, que una democracia global y que una humanidad libre es posible ahora, aun cuando la barbarie avanza y asesina gente”, sostuvo Petro.

El jefe del Ejecutivo de aquel país, cuestionó la falta de democracia en la región de América Latina, al asegurar que recién llegó la libertad a los pueblos de la región se plantó otro problema que iba relacionado con la democracia. “La democracia quizás es un proyecto inacabado, nadie tiene la solución definitiva a cómo el poder del pueblo se hace realidad”, añadió.

La reunión entre altos representantes de la Celac y la Unión Europea arrancó con notables ausencias, cancelaciones de último minuto y sólo nueve líderes estuvieron presentes. El encuentro entre los dos bloques, que se celebró por última vez en Bruselas en 2023, comenzó empañado por la poca participación y la sombra de los constantes ataques del gobierno de Donald Trump contra presuntas lanchas cargadas de droga en el Caribe y el Pacífico.

TENSIÓN EN EL CARIBE. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reafirmó la postura del bloque europeo y recordó que el uso de la fuerza sólo puede justificarse por autodefensa o mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. “La posición de la Unión Europea es clara”, enfatizó, en referencia a los bombardeos norteamericanos calificados por la ONU y diversas organizaciones humanitarias como ejecuciones extrajudiciales.

Mientras que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a fortalecer la unidad entre Europa y América Latina ante lo que calificó como un contexto global de tensiones comerciales y debilitamiento del multilateralismo. Sin mencionar directamente al presidente estadounidense Donald Trump, aludió a las consecuencias de las decisiones de su administración, desde las disputas arancelarias hasta las acusaciones a Colombia y Venezuela por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Desde Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro, ausente en la reunión, envió una carta en la que condenó las “ejecuciones en el mar” cometidas por fuerzas de EU y denunció el “resurgimiento de la Doctrina Monroe”. Llamó a proclamar “la defensa incondicional de nuestra América como Zona de Paz” y exigió una investigación de los ataques.