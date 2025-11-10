Renuncian altos cargos de la BBC tras escándalo

La cadena BBC enfrenta una crisis tras las renuncias del director general, Tim Davie, y la directora ejecutiva de Noticias, Deborah Turness, quienes dimitieron ayer después de la polémica por un documental del programa “Panorama”. El cual fue acusado de manipular un discurso de Donald Trump del 6 de enero de 2021, en el que le hacen parecer como si hubiera incitado a la toma del Capitolio.

En su declaración, Turness reconoció que “se cometieron errores”, aunque defendió la integridad del periodismo de la cadena. El material unió fragmentos de video para atribuir al entonces presidente frases que no pronunció, según reveló el diario The Telegraph. Por su parte, el magnate celebró las dimisiones y llamó a ambos ejecutivos “personas muy deshonestas” y los acusó de intentar influir en las elecciones estadounidenses.

El escándalo se suma a otras críticas recientes sobre la cobertura de la BBC, que incluye acusaciones de sesgo en su información sobre la guerra entre Israel y Hamas, así como temas de género. Aunque Davie sostuvo que la corporación es un referente mundial, admitió fallas editoriales y señaló que su salida responde también a “las intensas exigencias personales y profesionales” del cargo.