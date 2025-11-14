EU anuncia Lanza del Sur, una nueva acción bélica contra “narcoterroristas”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, hizo oficial la “Operación Lanza del Sur”, un movimiento que marca un punto de inflexión en la estrategia militar de Washington contra el narcotráfico en el hemisferio. El anuncio, realizado mediante un mensaje en X, llega tras semanas de maniobras en aguas del Caribe y que aumenta en medio de la presión del presidente Donald Trump hacia Venezuela, país al que la Casa Blanca acusa de tener vínculos con redes criminales dedicadas al tráfico de fentanilo.

Hegseth afirmó que el magnate ordenó actuar “y el Departamento de Guerra está cumpliendo”. Indicó que la misión será dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur, estructura estadounidense responsable de operaciones militares en 31 paíces de América del Sur, Centro América y el Caribe. Agregó que el objetivo de “esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”. “El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, concluyó.

El destructor USS Gravely llega a puerto para realizar ejercicios militares en Puerto España, Trinidad y Tobago, el 26 de octubre. ı Foto: AP

El Dato: Se espera que el portaaviones más avanzado llegue a aguas de Venezuela en los próximos días, una demostración de poderío militar de EU no visto en AL en generaciones.

Aunque el funcionario no detalló el alcance de la operación, su mensaje coincide con el arribo del portaaviones USS Gerald Ford al sur del Caribe. La llegada del buque insignia y su grupo de ataque refuerza un despliegue que ya incluye destructores, buques anfibios y unidades especiales posicionadas desde agosto pasado frente a las costas venezolanas. Estas acciones se han producido en paralelo a la destrucción de 21 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, lo que ha dejado alrededor de 80 personas muertas, según datos oficiales divulgados por el Pentágono.

Dichas acciones navales, enmarcadas en la ofensiva contra el tráfico ilícito, han sido justificadas por Washington bajo la premisa de interrumpir las rutas que abastecen su mercado interno. La operación se entiende también como una evolución de los sistemas robóticos y autónomos que, desde enero, el Comando Sur había adelantado para labores de detección y seguimiento de embarcaciones sospechosas en la región.

80 personas han muerto por la ofensiva de EU en el Caribe

200 mil militares desplegó Venezuela en defensa del territorio

La escalada ocurre mientras altos mandos militares presentaron esta semana a Trump un abanico de posibles acciones en Venezuela, incluidas operaciones terrestres, según fuentes familiarizadas con las reuniones. Aún así, portavoces de la Casa Blanca y el Pentágono evitaron comentar sobre la evaluación final del presidente. Las deliberaciones se realizan en un entorno marcado por nuevos ejercicios militares en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro movilizó cerca de 200 mil efectivos.

En medios locales e internacionales crece la percepción de que el desdoblamiento militar de Estados Unidos busca presionar un cambio político en Caracas. Donald Trump, consultado recientemente en una entrevista, consideró que los “días de Maduro estaban contados”, acusación que el mandatario venezolano ha rechazado, al igual que los señalamientos de complicidad con redes criminales dedicadas al contrabando de drogas hacia Estados Unidos.

Las tensiones también aumentaron con la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de suspender el intercambio de inteligencia con Washington por los ataques contra embarcaciones. Por su parte, el Reino Unido también detuvo el envío de información sobre lanchas sospechosas, al considerar que ello podría convertirlo en cómplice de acciones que, según expertos, podrían violar leyes de Estados Unidos e internacionales.

RESPUESTA DE CARACAS. La ofensiva estadounidense provocó una reacción inmediata en Venezuela. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, alertó sobre las “consecuencias incalculables” que una guerra en el Caribe tendría para toda la región. En un encuentro con especialistas en derecho internacional, acusó a la administración Trump de buscar una “forma máxima de agresión” destinada a promover un cambio de régimen. Afirmó además que los intentos de Washington podrían estar vinculados con intereses sobre los recursos naturales del país.

Rodríguez llamó a los juristas internacionales a acompañar la denuncia del país ante lo que considera una agresión que vulnera el orden continental.

El encuentro, que reúne a expertos de 30 países, continuará con debates sobre el impacto regional de la estrategia militar estadounidense.

En tanto, el canciller Yván Gil sostuvo que Venezuela no mantiene controversias con Estados Unidos y, sin embargo, enfrenta amenazas unilaterales que, dijo, violan los principios del derecho internacional. Según Caracas, el despliegue militar estadounidense intenta someter a una población “libre y soberana” mediante la ocupación de espacios estratégicos en el Caribe.

Asimismo, Nicolás Maduro, dijo a CNN que estadounidenses y venezolanos deben “unirse por la paz del continente” y llamó a la paz a Donald Trump. “No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz”, dijo. Nicolás Maduro instó a Estados Unidos a no entrar en otro conflicto prolongado, pidiendo a su pueblo “unirse por la paz del continente”. Y mandó un mensaje al republicano: “¡Yes, peace! ¡Yes, peace!”.

Mientras tanto, la presión se intensifica y continúan los ataques contra embarcaciones que Washington identifica como parte del circuito del narcotráfico. Esta semana, un funcionario del Departamento de Defensa confirmó el vigésimo ataque, ocurrido en el Caribe y que dejó cuatro muertos. Afirmó que en ocasiones desconocen la identidad de quienes viajan a bordo, situación que ha provocado cuestionamientos legales dentro y fuera de Estados Unidos.

Asimismo, el grupo de ataque del USS Gerald Ford ya opera en el área de responsabilidad del Comando Sur, reforzando una presencia que incluye aviones de combate, drones y medios especializados en operaciones marítimas.

Rubio rechaza enviar tropas a México contra los cárteles

Por Claudia Arellano

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, descartó que Estados Unidos envíe fuerzas a México para combatir a los cárteles de la droga, pero ofreció ayuda en forma de equipo, capacitación e inteligencia si México lo solicita.

Además, destacó que estos grupos criminales son “más poderosos que las fuerzas del orden locales e incluso que las fuerzas nacionales” y que representan una amenaza para la región. También mencionó que hay zonas de México controladas por ellos.

La cooperación entre EU y México es “el más alto de la historia” y ha permitido avances en extradiciones y otros aspectos. Sin embargo, Rubio reconoció que se trata de un problema de larga data y que tomará tiempo ver progresos tangibles.

Marco Rubio, secretario de Estado de EU (izq.), y el canciller Juan Ramón de la Fuente, ayer. ı Foto: AP

En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Hamilton, en Canadá, donde participó en la cumbre del G7, Rubio fue cuestionado sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, en medio de la celebración del Día de Muertos, y sobre la ayuda que puede brindar Estados Unidos contra los cárteles.

“Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que tomemos medidas; no vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses, pero podemos ayudarlos con equipo, capacitación, intercambio de inteligencia y todo tipo de ayuda que podamos ofrecerles si la solicitan. Tienen que pedirla”, subrayó.

Marco Rubio también señaló que el caso del alcalde es sólo uno de los muchos asesinatos perpetrados por los cárteles a periodistas, políticos, jueces, y defendió su designación como “organizaciones terroristas extranjeras”.

Recordó el caso de Ecuador donde, dijo, los cárteles “amenazan al Estado ecuatoriano”. Por lo tanto, esto representa una preocupación en todo el hemisferio”.

De acuerdo con la cadena NBC, el gobierno de Donald Trump prepara una nueva misión para enviar tropas a México. Cuatro funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos aseguraron que las primeras etapas del entrenamiento para las operaciones terrestres dentro de las fronteras mexicanas “ya han comenzado”, aunque “el despliegue no es inminente”. También se mencionó que la Administración del republicano todavía está discutiendo cuáles podrían ser los alcances de esa misión y no ha tomado “la decisión final”.

En más de una ocasión, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado, tanto en público como en privado con Trump y su equipo, que el país vaya a permitir este tipo de intervención.

A pesar de ello, Rubio reforzó el discurso del magnate republicano. “No hace falta ser ideológico para ser terrorista”, advirtió. Finalmente, subrayó que la violencia derivada del narcotráfico continúa siendo una prioridad para el gobierno estadounidense y que la cooperación bilateral será clave para hacer frente a las redes criminales que operan en ambos países.

A través de redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), detalló que, en el marco del G7, en Ontario, Canadá, el canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió con Marco Rubio.

“El canciller Juan Ramón de la Fuente conversó con el secretario del Departamento de Estado (@StateDept), Marco Rubio (@SecRubio), sobre los avances en el esquema de colaboración convenido durante la visita de este último a nuestro país. El grupo de seguimiento de alto nivel se reunirá próximamente en la Ciudad de México”, señaló.

SHCP y FinCEN bloquean operaciones de 31 empresas por supuesto lavado

Por Diego Aguilar

Autoridades de México y Estados Unidos ejecutaron un operativo conjunto para bloquear las operaciones financieras de 24 empresas y siete personas físicas presuntamente vinculadas al lavado de dinero mediante casinos y al desvío de recursos que, según las investigaciones, habrían permitido triangular hasta mil millones de pesos. La acción fue encabezada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense.

De acuerdo con la SHCP, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colaboró con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para suspender actividades y bloquear cuentas de empresas relacionadas con el Cártel del Pacífico, señalado de operar redes internacionales de lavado de dinero mediante casinos, restaurantes y compañías de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.

“La OFAC designó a este grupo criminal y a 26 personas relacionadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó cinco entidades adicionales para incluir en total a 31 personas a la Lista de Personas Bloqueadas, derivado del análisis financiero y fiscal que evidenció operaciones irregulares y triangulación internacional”, precisó Hacienda.

El Dato: 13 casinos fueron señalados de blanqueo de capitales el pasado martes. Hacienda señaló que la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Las investigaciones permitieron identificar que las empresas y personas implicadas operaban estructuras corporativas y redes financieras diseñadas para transferir y ocultar recursos ilícitos mediante movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales. Los flujos cruzaban México, EU, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania, dispersados en sociedades constituidas ex profeso para desviar capitales hacia firmas extranjeras.

Fueron señaladas de ser responsables de operar redes internacionales de lavado de dinero ı Foto: larazondemexico

Anteriormente, la SHCP detalló que, por su alto riesgo financiero, diversas personas morales fueron bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que espacios como casinos y plataformas digitales siguieran siendo utilizados por el crimen organizado. El análisis detectó patrones consistentes con tipologías internacionales de lavado en establecimientos ubicados en Jalisco, NL, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la CDMX. Algunos de ellos operaban con movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como EU, Rumania, Albania, Malta y Panamá, lo que facilitaba la dispersión y ocultamiento de los recursos.

La UIF también identificó el uso de plataformas digitales que recurrían a personas con perfiles económicos no acordes con los montos recibidos, como amas de casa, estudiantes, jubilados o desempleados, quienes a cambio de una comisión transferían la totalidad de los fondos a los dueños, legitimando ingresos aparentemente obtenidos en juegos y apuestas.

Mil millones de pesos llegaron a triangular los delincuentes a través de casinos

Estos hallazgos derivaron en nuevas denuncias ante la Fiscalía General de la República y en avisos a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y faltas fiscales.

En paralelo, el FinCEN informó que identificó a 10 casinos operados por el Cártel de Sinaloa (Pacífico) que habrían lavado dinero en el país. El organismo estadounidense explicó que esta determinación se formalizó mediante un dictamen y un Aviso de Propuesta de Reglamentación (NPRM), con el cual busca imponer una medida para restringir el acceso de estos establecimientos al sistema financiero de EU.

La propuesta prohíbe a instituciones financieras abrir o mantener cuentas corresponsales para bancos extranjeros si éstas se utilizan para procesar transacciones vinculadas con los casinos señalados.

Today, FinCEN proposed a special measure to cut off 10 Mexico-based gambling establishments from the U.S. financial system. https://t.co/CCfLqbXky3 pic.twitter.com/YxeENr3QSY — Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) (@FinCENnews) November 13, 2025

Los establecimientos señalados por la autoridad estadounidense son: Casino Emine en San Luis Río Colorado, Sonora; Casino Mirage en Culiacán, Sinaloa; Casino Midas en Agua Prieta, Sonora; Casino Midas ubicado en Guamúchil, Sinaloa; Casino Midas en Los Mochis, Sinaloa; Casino Midas en Mazatlán, Sinaloa; Casino Midas que se encuentra en Rosarito, Baja California; Casino Palermo en Nogales, Sonora; Casino Skampa en Ensenada, Baja California; y Casino Skampa ubicado en Villahermosa, Tabasco.

“El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado coordinando esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras del Cártel de Sinaloa y sus actividades ilícitas”, dijo Andrea Gacki, directora del FinCEN.

Añadió que el Tesoro utilizará todas sus facultades para combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y evitará que utilicen el sistema financiero estadounidense.

La imagen muestra el interior de un casino ı Foto: Cuartoscuro

La autoridad de EU señaló que, por años, estos establecimientos y algunos de sus directivos facilitaron el lavado de dinero en beneficio del cártel, incluso enviando pagos ilícitos a integrantes de alto rango y siguiendo instrucciones específicas para evadir sistemas de detección bancaria.

Con base en la sección 311 de la Ley Patriota, FinCEN determinó que las transacciones relacionadas con estos casinos representan una preocupación principal en materia de lavado de dinero, lo que justificó la activación de medidas especiales.

La SHCP señaló que estas acciones, tanto de México como en EU, refuerzan la cooperación bilateral para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos, con base en recomendaciones del GAFI.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Departamento del Tesoro de EU bloquea operaciones financieras del Cártel del Pacífico y entidades de procedencia extranjera para proteger la economía nacional.https://t.co/h21zqWDbiN#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/nCa300O6l5 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 13, 2025

Con Sheinbaum, 50 narcolanchas interceptadas antes de ataques de EU

› Por Yulia Bonilla y Tania Gómez

Durante los primeros 11 meses de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2025, la Armada de México interceptó 49 embarcaciones y un semi-sumergible utilizados para el transporte ilícito de drogas, de acuerdo con el Primer Informe de Labores 2024-2025 de la Secretaría de Marina (Semar).

La fecha de corte de este reporte tiene apenas dos días de diferencia con el inicio de los bombardeos contra supuestas narcolanchas en aguas del Pacífico y Caribe, por parte del gobierno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El Dato: El miércoles el Departamento de Justicia aseguró que los ataques contra embarcaciones son legales y los militares no pueden ser perseguidos judicialmente por ello.

Hasta la fecha, se han documentado una veintena de ataques estadounidenses y al menos 80 muertos. Por parte de los operativos mexicanos de combate al narcotráfico no se han registrado bajas, pero sí 193 detenciones, entre ellas, 72 personas extranjeras, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

En el caso de los ataques de Trump, expertos y organismos internacionales han denunciado que no hay evidencia de que sus objetivos tengan vínculos con el crimen organizado o el trasiego de sustancias ilegales, lo que abre el riesgo de que se estén cometiendo faltas graves al derecho internacional.

En contraste, los operativos de México para combatir el narco han derivado en el aseguramiento de 44 mil 839 kilogramos de cocaína, lo que ha representado la contención de cerca de 89 millones 678 mil dosis de esta sustancia, de acuerdo con los datos oficiales; también se confiscaron 86 mil 878 litros de combustible utilizados para alimentar las rutas logísticas del narcotráfico.

193 personas detenidas por México, incluidos 72 extranjeros

44 mil 839 kilos de cocaína han sido decomisados

Ayer, en conferencia, la Presidenta Sheinbaum comentó que, tras aceptar cumplir con el acuerdo de colaboración en materia de seguridad, como lo solicitó México, en medio de los recientes bombardeos en aguas del Pacífico, tres de ellos frente a costas de Acapulco, según The Washington Post, EU pidió a la Semar encargarse de interceptar las embarcaciones que transportan drogas.

La mandataria informó que el titular de la Marina, Raymundo Morales, planteó ante las autoridades estadounidenses que se cumplan los acuerdos suscritos por ambas partes, lo cual fue aceptado y, en ese marco fue que se solicitó a México encargarse de la detención de las lanchas en donde se presume que delincuentes trasiegan drogas.

“Lo que planteó el secretario Marina es que se cumpla con estos tratados y en principio dijeron que sí. Entonces, ese es el primer acuerdo, es decir, que siga trabajando Secretaría de Marina, si hay información que viene de agencias de EU o del propio Comando Sur, para que sea la Marina mexicana quien intercepte estas embarcaciones que presuntamente traen drogas”, dijo.

En este contexto, el Gobierno mexicano tendría que pedir una explicación formal a EU para que aclare en torno a los tres bombardeos perpetrados contra presuntas narcolanchas, señaló Manuel Becerra, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especializado en Derecho Internacional Público; incluso, dijo, habría que llevar el caso ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“México tendría que pedir una aclaración en torno a qué es lo que está sucediendo, y, en caso dado, condenar. Es un asunto que, indudablemente, debe de ir al Consejo de Seguridad de la ONU, porque podría ser una violación de la soberanía del Estado mexicano y pone en peligro la paz y seguridad internacionales.

“El Gobierno de México tendría que emitir una nota diplomática y mandar llamar al embajador, esos son los caminos que sigue todavía la diplomacia internacional. México no va a declarar la guerra ni nada de eso, son parte de la diplomacia internacional y de una actitud de carácter civilizada, racional”, expuso.

El investigador reconoció la complejidad de la relación bilateral, especialmente considerando el tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC), del cual depende la economía mexicana. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de no actuar:

“Si se permite eso, al rato EU, aduciendo a su declaración del narcotráfico como terrorismo, podría atacar a México en el interior directamente. Esto sería una aberración total”, alertó.

Enfatizó que resulta fundamental aclarar dónde ocurrieron exactamente los bombardeos: “Una es que EU estaría cometiendo, y en eso no se salva, un delito de ejecución extrajudicial en violación de los derechos humanos. Ahora, si es en las costas mexicanas, pues está violando la soberanía”.

Recordó que, aunque EU no es parte de la Convención del Mar de 1982, porque no ratifica muchos tratados internacionales, sí está sujeto a la “costumbre internacional” creada por los Estados “de reconocer la zona económica exclusiva, ahí donde si bien el Estado no ejerce una soberanía plena, sí hay derechos jurisdiccionales”.

El experto subrayó que otro Estado no puede invadir la zona económica exclusiva mexicana, que se extiende hasta 200 millas marítimas. “Entonces, México debe reclamar ante la ONU. Lo que es normal es generalmente una nota de protesta ante Estados Unidos y recurrir a la ONU”.

Aunque reconoció que EU es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y que probablemente “nada va a pasar ahí”, consideró que presentar el reclamo es parte de dejar un precedente.

“Es una manera de decir: ‘Estás violando el derecho internacional’ y crear a nivel internacional una opinión pública en ese sentido. Si no, no veo otra manera de detener esa violación tan flagrante”, afirmó el especialista.

SIGUE OFENSIVA. Estados Unidos llevó a cabo su vigésimo ataque contra una presunta narcolancha, en la que murieron cuatro personas, a principios de esta semana, aseguró ayer un funcionario del Departamento de Guerra, citado por la cadena CNN.

“El ataque ocurrió en el Caribe y cuatro narcoterroristas murieron, sin sobrevivientes”, confirmó el funcionario en un comunicado a la televisora.

Funcionarios de la administración Trump reconocieron que “no necesariamente conocen las identidades” de las personas a bordo de las embarcaciones, antes de que sean atacadas.

El reciente incidente elevó a 80 el número total de personas muertas por los ataques, desde el pasado 2 de septiembre. CNN reportó que el ejército de Estados Unidos utiliza una variedad de aviones de combate, drones y helicópteros artillados para llevar a cabo los ataques en la campaña que busca interrumpir el flujo de drogas hacia ese país.