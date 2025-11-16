Chilenos acuden a las urnas para votar por presidencia y renovar Congreso, sin favorito claro

Las urnas abrieron desde temprano en una elección marcada por el voto obligatorio.

Chile celebra este domingo elecciones presidenciales y legislativas en una jornada marcada por el retorno del voto obligatorio y por una competencia sin un claro favorito para superar el 50% requerido para evitar una segunda vuelta.

Como reportaron agencias internacionales, a las 08:00 horas de este domingo abrieron las mesas electorales para recibir a los 15.8 millones de votantes habilitados.

De acuerdo con el Servicio Electoral (Servel), poco más de una cuarta parte de las mesas estaban constituidas al inicio de la jornada, mientras autoridades informaron que más de 38 mil personas registraron trámites para justificar su ausencia, dado que el sufragio es obligatorio y contempla multas.

Así, los comicios se han desarrollado con un ambiente mayoritariamente tranquilo, con filas moderadas y electores que arriban a sus casillas tras sus actividades dominicales. Autoridades mantienen un despliegue de seguridad para contener cualquier situación adversa.

La participación ciudadana destacó en unos comicios definidos por alta expectación. ı Foto: Reuters

La contienda presidencial reúne a ocho candidatos, pero las encuestas previas —publicadas antes de la veda— indican que la disputa principal está entre la abanderada oficialista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast.

Estos son, además, los únicos que superan el umbral del 20 por ciento de apoyo, aunque sin alcanzar el 30 por ciento. A propósito, los sondeos sugieren que cualquiera de ellos necesitará una segunda vuelta el 14 de diciembre.

Por otro lado, la derecha llega dividida en tres postulantes —Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser—, pero según las proyecciones citadas por agencias internacionales, los votos de ese bloque podrían unificarse en un eventual balotaje, escenario que complicaría a Jara.

Las mesas receptoras funcionaron con normalidad mientras avanzaba el proceso electoral. ı Foto: Reuters

En paralelo, el presidente saliente Gabriel Boric votó en Punta Arenas acompañado de su hija, en su primera elección desde su nacimiento. El mandatario declaró a medios nacionales que “Chile es una familia” más allá de las diferencias políticas.

Además de la presidencia, se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados y 23 escaños del Senado, lo que podría alterar el equilibrio legislativo necesario para reformas que requieren 4/7 de apoyo.

Ciudadanos acuden a los centros de votación durante la jornada electoral en Chile. ı Foto: Reuters

Durante las campañas, la seguridad, la migración irregular y la economía dominaron el debate. Los principales candidatos prometieron medidas para enfrentar el alza del crimen y fortalecer el control fronterizo, mientras que en materia económica las propuestas oscilaron entre un modelo estatal más robusto y recortes fiscales significativos.

Con información de Reuters, Europa Press y Associated Press.

