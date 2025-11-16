Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast pasan a la segunda vuelta por la presidencia

José Antonio Kast Rist, opositor del Partido Republicano, y la izquierdista Jeannette Jara Román, del Partido Comunista, se enfrentarán el 14 de diciembre en una segunda vuelta por la presidencia de Chile, según los resultados preliminares del Servicio Electoral de Chile (Servel).

Con el 52.39 por ciento de las mesas escrutadas al corte de las 20:15 horas, tiempo local, Jara obtuvo el 26.58 por ciento de la preferencia, ante un 24.32 por ciento de Kast, según datos del Servel.

De acuerdo con la Constitución de Chile, para ganar la presidencia en primera vuelta, un candidato necesita la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos . De lo contrario, se convoca a una segunda vuelta para el cuarto domingo después de la primera jornada electoral.

Además de las elecciones presidenciales, Chile celebró este 16 de noviembre comicios parlamentarios, donde por primera vez el voto fue obligatorio para más de 15 millones de electores, quienes enfrentaban una multa por no acudir a las urnas.

En la jornada, que comenzó a las 08:00 horas y concluyó a las 18:00 horas, tras el cierre de las mesas de votación, millones de chilenos eligieron entre ocho candidatos al Palacio de La Moneda:

Antonio Kast , del Partido Republicano,

Jeannette Jara , del Partido Comunista

Evelyn Matthei , de la Unión Demócrata Independiente (UDI)

Johannes Kaiser , del Partido Nacional Libertario (PNL)

Franco Parisi , del Partido de la Gente (PDG)

Harold Mayne-Nicholls , independiente

Marco Enríquez-Ominami , independiente

Eduardo Artés, independiente

Votaron, también por diputados en todo el país y por senadores en siete regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, Maule, La Araucanía y Aysén.

Alrededor de las 08:30 horas, el presidente Gabriel Boric Font emitió su voto en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán, en Punta Arenas, Magallanes, acompañado de su hija.

“Se está votando por la futura presidenta o presidente de nuestra patria, responsable de liderar a nuestro país en los avatares de la historia, y son ustedes, chilenos y chilenas, quienes determinan el futuro de Chile “, añadió tras participar en la elección.

Tras la salida de los primeros resultados, Boric felicitó a Jara y Kast: “Les deseo éxito a ambos y los insto a tener un debate con altura de miras”, exhortó desde el Palacio de La Moneda.

En tanto, la abanderada de la UDI, Evelyn Matthei, reconoció la derrota y felicitó a “los llamados a avanzar en la carrera presidencial”.

A su vez, el libertario Johannes Kaiser terminó en el cuarto puesto con un 13.9 por ciento de los votos, al reconocer que “la tendencia no es reversible”. Al mismo tiempo, respaldó la candidatura de José Antonio Kast para la segunda vuelta.

