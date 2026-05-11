Cole Allen, sospechoso de intentar asesinar a Donald Trump, se declara no culpable

El hombre acusado de intentar asesinar al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una gala de periodistas celebrada en la Casa Blanca el mes pasado se declaró no culpable de todos los cargos esta mañana.

Cole Allen, de 31 años, no habló en el tribunal, ya que su abogado presentó la declaración en su nombre.

Los cargos contra Cole Allen incluyen intento de asesinato del Presidente, agresión a un agente federal y delitos relacionados con armas de fuego.

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La fiscalía alega que Cole Allen disparó con una escopeta contra un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos e irrumpió en un control de seguridad en un ataque frustrado contra Trump y otros miembros de su Gobierno durante la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Cole Allen compareció ante el tribunal vestido con un mono naranja y esposado. Enfrenta cuatro cargos en relación con el ataque del 25 de abril durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en un hotel del centro de Washington y podría afrontar cadena perpetua si es declarado culpable.

Según los fiscales, este ingeniero con alta formación académica viajó en tren desde su casa en California hasta Washington con un arsenal que incluía una escopeta, una pistola y numerosos cuchillos.

Este ataque constituye el tercer intento de asesinato contra Donald Trump, de 79 años, en menos de dos años.

A finales de abril, en una primera audiencia, Cole Allen aún no respondió a las acusaciones.

El 27 de abril, sentado en la mesa de la defensa, flanqueado por alguaciles estadounidenses, Cole Allen dijo que respondería a todas las preguntas con sinceridad y que tenía una maestría en informática.

El juez federal Matthew Sharbaugh ordenó la detención de Cole Allen mientras el caso avanza..

Cole Allen dejó un manifiesto con sus familiares en el que se autodenominaba el “Asesino Federal Amistoso” y en el que hablaba de sus planes para atacar a altos funcionarios de la administración Trump, que estaban presentes en el salón de baile del hotel. Blanche dijo que probablemente entre sus objetivos se encontraba el propio Donald Trump.

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FGR