Maduro asegura que está dispuesto a dialogar ‘cara a cara’ con Donald Trump.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que está dispuesto a dialogar cara a cara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien indicó que su administración podría estar abierta al diálogo con Maduro, quien enfrenta una creciente presión ante un despliegue militar estadounidense en el Caribe

“En Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela se hablará, face to face, cara a cara sin ningún problema“, dijo Maduro en su programa semanal en la televisión estatal al ser consultado sobre las declaraciones de Trump.

Además, explicó que el encuentro debe ser solo por la vía diplomática, como lo marca la Carta de Naciones Unidas.

“Ratificamos lo que dice la Carta de Naciones Unidas, lo que dice nuestra Constitución, lo que dice nuestro pueblo. Ratificamos que sólo a través de la diplomacia se deben entender los países libres, los Gobiernos y sólo a través del diálogo se deben buscar puntos comunes en temas de interés mutuo", agregó.

Trump no ofreció más detalles sobre la posibilidad de las conversaciones, aunque sugirió que mantendría la presión sobre el gobierno de Maduro.

El Gobierno de Estados Unidos ha afirmado que Maduro lidera el denominado Cártel de los Soles, una supuesta agrupación dedicada al narcotráfico, lo cual el dirigente venezolano niega.

Con información de Reuters.

JVR