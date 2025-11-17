Redadas en Charlotte sube miedo migrante

Las redadas migratorias realizadas en Charlotte, Carolina del Norte, dejaron más de 80 detenciones y una comunidad latina marcada por el miedo, luego de que agentes del ICE irrumpieran en iglesias, departamentos y comercios.

El operativo, denominado “Charlotte’s Web”, fue dirigido por Gregory Bovino, quien difundió en redes sociales arrestos de personas sin permiso legal y con presuntos antecedentes, incluido un hombre acusado de conducir ebrio. La acción fue presentada por la administración de Donald Trump como parte de una estrategia para combatir el crimen, pese a que líderes locales insisten en que las tasas delictivas han disminuido.

El Tip: Ayer agentes del ICE vigilaron templos, viviendas y comercios. Líderes locales lo describieron como una violación al derecho religioso.

Organizaciones comunitarias reportaron que familias temen salir incluso para acudir a la escuela o a consultas médicas. Camino, un grupo que atiende a la población latina, registró múltiples cancelaciones en su clínica dental. Su portavoz, Paola García, lamentó que se apunte a una comunidad que “sólo busca trabajar y vivir en paz”.