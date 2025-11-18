Trump desestima reportes que vinculan a príncipe saudí con el asesinato de un periodista en 2018

Donald Trump y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, en la Casa Blanca.

Donald Trump desestimó reportes de inteligencia estadounidense que vinculan a Mohammed bin Salman príncipe heredero de Arabia Saudita, con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el republicano defendió a Mohammed bin Salman y calificó al periodista de The Washington Post de “extremadamente polémico” y afirmó que “a mucha gente no le caía bien”.

Trump justificó el asesinato de Jamal Khashoggi al afirmar que "las cosas pasan“, y añadió: “pero [el príncipe Mohammed] no sabía nada al respecto y podemos dejarlo así. No tienen por qué avergonzar a nuestro invitado con una pregunta de ese tipo”.

Según conclusiones de la inteligencia estadounidense desclasificadas en 2021, al inicio de la administración de Joe Biden, el príncipe heredero saudí probablemente aprobó el asesinato del periodista radicado en Virginia, Estados Unidos, dentro del consulado saudí en Estambul.

Mohammed afirmó que Arabia Saudí “tomó todas las medidas correctas” para investigar la muerte de Khashoggi . “Es doloroso y es un grave error”, declaró.

Sin embargo, Trump calificó a la Mary Bruce, de ABC News, como una “pésima reportera” y amenazó con revocar la licencia de la cadena después de que la periodista lo cuestionó sobre el asesinato de Khashoggi.

Tras preguntarle a Bruce para quién trabajaba, Trump calificó a ABC de “noticias falsas” y criticó a la reportera por hacer al príncipe una pregunta “horrible, insubordinada y simplemente terrible”.

Además, la atacó verbalmente tras una pregunta sobre por qué la Casa Blanca espera la aprobación del Senado de Estados Unidos para divulgar más detalles sobre la correspondencia del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. “¿Por qué no lo hacen ya?”, preguntó Bruce.

“No me molesta la pregunta”, dijo Trump. “Me molesta tu actitud. Creo que eres una pésima periodista. Me molesta la forma en que haces estas preguntas”. Tras hablar sobre el asunto de Epstein, volvió a dirigirse a Bruce, y a quien dijo que “la gente se ha dado cuenta de tu farsa”.

El pasado viernes, Trump insultó a la reportera Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, por cuestionarlo sobre el caso de Jeffrey Epstein.

A bordo del avión presidencial Air Force One, el presidente interrumpió la presunta de la periodista, a quien le respondió: “¡Cállate, cerdita!”.

“Cerdita” es un insulto que Trump ya ha utilizado. Alicia Machado, ganadora de Miss Universo en 1996, afirmó que el republicano, quien era dueño del concurso en ese momento, la llamaba “Miss Cerdita” y la presionaba para bajar de peso.

Trump, a literal pig, at reporter on AF1: “quiet piggy” pic.twitter.com/ml4oLbWn2o — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) November 18, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr