Registran en Washington primera muerte en el mundo por variante H5N5 de gripe aviar

Un letrero con el logotipo de los CDC se exhibe a la entrada de la sede de la agencia en Atlanta.

Un residente del estado de Washington, Estados Unidos, se convirtió en la primera víctima mortal confirmada a nivel mundial de la variante H5N5 de gripe aviar, informaron autoridades sanitarias estatales.

Según un comunicado del Departamento de Salud de Washington, la persona estaba siendo tratada tras contraer esta cepa poco común y murió el viernes. Se trata de un adulto mayor con problemas de salud previos, cuyo género no fue revelado.

De acuerdo con agencias internacionales, el caso ocurrió en el condado de Grays Harbor, ubicado a unos 125 kilómetros al suroeste de Seattle.

La víctima tenía en su propiedad una bandada de aves de corral que había estado en contacto con fauna silvestre, lo que, según las autoridades, constituye la fuente más probable de exposición al virus.

A propósito del hallazgo, el Departamento de Salud estatal señaló que los análisis ambientales realizados en torno al criadero detectaron presencia del H5N5, por lo que se implementaron medidas de vigilancia tanto para las personas que tuvieron contacto con la víctima como para quienes estuvieron expuestos al entorno de las aves.

“El riesgo para la población sigue siendo bajo”, indicó la dependencia, al precisar que no se han detectado otros contagios asociados.

Por otro lado, funcionarios de salud añadieron que, hasta ahora, no existen indicios de transmisión de persona a persona, por lo que el caso se mantiene como un evento aislado. Los equipos de salud pública continuarán monitoreando a los contactos cercanos en busca de síntomas compatibles con influenza aviar.

A principios de noviembre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) habían difundido un reporte preliminar sobre la infección. En él afirmaron que, con la información disponible, no se observaba un aumento en el riesgo para la salud pública derivado de esta variante.

En cuanto al comportamiento del virus, medios internacionales señalan que el H5N5 no representa un peligro mayor para los humanos en comparación con el H5N1, responsable de decenas de contagios reportados en Estados Unidos entre 2024 y 2025, principalmente entre trabajadores de granjas lecheras y avícolas.

La diferencia entre ambas variantes radica en una proteína involucrada en la liberación del virus desde las células infectadas, lo que influye en su capacidad de propagación.

Con información de Associated Press y Reuters.

