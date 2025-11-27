Pedro Castillo, expresidente de Perú, es condenado a 11 años de cárcel

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dictó este jueves 11 años de cárcel contra el expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre del 2022.

En adelanto de fallo, el Tribunal sentenció a Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión. Además, determinó que corresponde la inhabilitación de 2 años para el exmandatario.

En cuanto a la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de México, el tribunal le aplicó la misma pena: 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, e inhabilitación por 2 años. A su vez, ordenó su captura a nivel nacional e internacional.

Sobre el exministro del Interior Willy Huerta, el tribunal señaló que califica también la pena de 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel, y su inhabilitación por 2 años, pero, en este caso, la sanción queda suspendida si es que apela, al igual que en el caso del exasesor Aníbal Torres, que fue condenado a 6 años y 6 de meses de prisión.

La sala determinó, por último, el pago de 12 millones de soles por concepto de reparación civil. El monto deberá ser pagado, de manera solidaria, por todos los antes mencionados.

“Los acusados hicieron un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la Nación”, concluyó la sala.

