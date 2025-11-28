Black Friday se detiene en centro comercial tras tiroteo; deja dos heridos

Se reportaron al menos 15 disparos; el mall fue evacuado mientras continúa la investigación

Un tiroteo registrado este viernes en el centro comercial Westfield Valley Fair Mall provocó conmoción entre compradores y dejó al menos dos personas heridas, informaron autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:40 de la tarde (hora local), en plena hora de mayor afluencia por las promociones del “Black Friday”.

De acuerdo con un comunicado difundido por el San José Police Department (SJPD), los oficiales respondieron al reporte de un tiroteo en el centro comercial, localizaron a dos víctimas con heridas de bala y las trasladaron de inmediato a un hospital cercano.

Aunque hubo versiones iniciales de un posible “tirador activo”, más tarde la policía aclaró que la situación ya no era de riesgo: señalaron que el incidente “parece ser aislado” y que no hay evidencia de un atacante en curso.

En consecuencia, se inició un operativo de despeje y evacuación del centro comercial, mientras las autoridades revisaban cada local para descartar amenazas adicionales.

El impacto entre los compradores no se hizo esperar: en redes sociales circulan testimonios y videos que muestran escenas de pánico, con personas refugiándose dentro de tiendas, agachadas detrás de exhibidores o huyendo del lugar en estampida.

Según algunos testigos, se escucharon al menos 15 disparos, y hubo reportes de casquillos y rastros de sangre en varias zonas internas del centro comercial.

Así se vivió el terror en pleno Blanco Friday en California 😱 pic.twitter.com/7KVWQFKVDu — Videos y más (@VideosFacil2022) November 29, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de los heridos, ni su estado de salud, por lo que se desconoce la gravedad de las lesiones. Tampoco hay información oficial sobre el agresor: no se ha confirmado detención alguna ni se ha revelado un posible móvil del ataque.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar la zona mientras se desarrolla la investigación, y confirmaron que se mantiene el despliegue de elementos policiales para garantizar la seguridad y el control.

Las investigaciones continúan para determinar el número exacto de lesionados, las circunstancias del suceso, y si el hecho está relacionado con violencia focalizada, robo u otros factores.

