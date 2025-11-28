Expresidente peruano recibe dura condena por rebelión

La justicia peruana cerró un capítulo del fallido intento de golpe de Estado de 2022 al condenar al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión. El fallo, emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, se alcanzó por mayoría de dos votos contra uno, tras descartar el delito de rebelión consumada que la Fiscalía había atribuido y por el cual solicitaba 34 años de cárcel.

El Dato: Betssy Chávez, que espera que Perú emita un salvoconducto para viajar a México, recibió menos de la mitad de la pena que originalmente pedía la Fiscalía de 25 años.

La sentencia llega casi tres años después del mensaje televisado en el que Castillo anunció la disolución del Congreso, la reorganización del sistema de justicia y la intención de gobernar mediante decretos de ley. Según el tribunal, ese discurso configuró un acto de usurpación del poder prohibido por la Constitución, pues no se cumplían los supuestos legales para cerrar el Parlamento. La sala concluyó que el exmandatario “se arrogó el ejercicio del poder” y que, al no existir justificación constitucional, se configuró la conspiración para la rebelión.

En el adelanto de sentencia se señaló además que, tras leer el mensaje, Castillo intentó dirigirse a la embajada de México con el fin de obtener impunidad. Fue detenido en flagrancia al haber atentado contra el orden constitucional. Durante el juicio, el exmandatario insistió en su inocencia y aseguró que había pronunciado un “discurso político” sin intención de quebrar el orden institucional. Negó también que hubiera intentado fugarse, argumentó que se trasladó a la sede diplomática para dejar a su familia.

Los tres años que ya pasó en prisión preventiva serán descontados de la pena total. Sin embargo, el impacto del fallo se extiende a su entorno más cercano. La exprimera ministra Betssy Chávez recibió una condenación idéntica y continúa asilada en la embajada de México, mientras pesa sobre ella una orden de captura. El tribunal determinó que Chávez conocía el contenido del mensaje y coordinó el ingreso de periodistas estatales para su transmisión en vivo, ocultando el propósito real de la convocatoria.

También fueron sentenciados el exministro del Interior Willy Huerta, con pena suspendida de 11 años y 5 meses, y el exjefe de asesores Aníbal Torres, con 6 años y 6 meses de prisión suspendida. El tribunal subrayó que la noche previa al anuncio, Castillo, Chávez y Torres se reunieron en Palacio de Gobierno para preparar el texto que sería difundido al día siguiente, lo que evidenciaría una organización orientada a alterar el orden constitucional.

Chávez, además, fue inhabilitada dos años para ejercer cargos públicos y deberá pagar, junto con los otros sentenciados, una reparación civil de 12 millones de soles. Su intento de huida el mismo 7 de diciembre de 2022 quedó acreditado en el fallo, aunque la exfuncionaria cambió su declaración durante el juicio y aceptó que no había elementos que sostuvieran la acusación de rebelión, lo que redujo su responsabilidad penal.

La condena a Castillo se suma al reciente fallo contra el expresidente Martín Vizcarra, quien recibió 14 años de prisión por un caso de sobornos previo a su llegada al poder. Perú acumula así cinco exmandatarios encarcelados en años marcados por juicios .