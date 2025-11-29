Trump declara ‘completamente cerrado’ el espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo sobre y alrededor del territorio de Venezuela está “completamente cerrado”, declaración que ocurre en medio de tensiones por una posible escalada militar de Washington contra el país sudamericano.

A través de la red social Truth, el mandatario estadounidense advirtió a “aerolíneas, pilotos y a traficantes de droga y de personas” que el espacio “arriba y alrededor de Venezuela estará cerrado en su totalidad”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Reuters

No queda claro el alcance de la medida, si bien, de acuerdo con analistas citados por agencias internacionales, el mensaje de Trump sería una advertencia militar que implica operaciones de Estados Unidos sobre el cielo venezolano.

Lo anterior sería un paso más en la escalada militar que Estados Unidos ha emprendido contra Venezuela y los cárteles sudamericanos, después de una decena de ataques marítimos contra buques en el Caribe, y el despliegue de fuerza alrededor de las costas del país gobernado por Nicolás Maduro.

Asimismo, el anuncio de Trump ocurre una semana después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) advirtiera sobre una “situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo venezolano debido a un “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar”.

Venezuela aseguró que Estados Unidos no contaba con jurisdicción alguna sobre su espacio aéreo, si bien el cierre llevó a algunas aerolíneas a suspender indefinidamente los vuelos al país sudamericano entre el 24 y el 28 de noviembre.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ı Foto: AP

De la misma forma, en días pasados, Trump había advertido que “muy pronto” comenzarían las operaciones “por tierra” de Estados Unidos en Venezuela para combatir a los “numerosos” narcotraficantes en el territorio del país sudamericano, una idea que ha sostenido ambiguamente desde el inicio del diferendo.

“Probablemente se hayan dado cuenta de que la gente no quiere hacer entregas por mar, y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, eso va a empezar muy pronto”, dijo Trump en una conversación con militares de servicio.

Aspecto de una de las operaciones de EU en el Caribe. ı Foto: Especial

Lo anterior representa un cambio en la narrativa que Trump había mantenido con Venezuela tan solo hace un par de semanas, donde, incluso, había considerado la posibilidad de dialogar directamente con Nicolás Maduro para resolver el conflicto de forma diplomática.

El diario The New York Times informó que Trump y Maduro sostuvieron recientemente una conversación telefónica, aunque la información no fue confirmada por fuentes oficiales.

am