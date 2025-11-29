Zelenski asegura que es ‘factible’ alcanzar pronto un acuerdo para terminar ‘dignamente’ la guerra

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, ayer, en un mensaje a la nación en Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que es “factible” lograr en los próximos días un acuerdo diplomático para poner fin a la guerra con Rusia “de manera digna”, al tiempo que confirmó el traslado de la delegación negociadora ucraniana a Estados Unidos para continuar el diálogo con Washington sobre la base de los puntos de Ginebra.

Durante su habitual discurso vespertino a la nación, emitido este sábado 29 de noviembre, el mandatario subrayó que la parte estadounidense ha mostrado un “enfoque constructivo”, lo que abre la posibilidad de concretar, “en los próximos días”, los pasos necesarios para definir el procedimiento que permitiría dar un cierre al conflicto armado iniciado en febrero de 2022.

“Es posible que en los próximos días se concreten los pasos para determinar cómo poner un final digno a la guerra”, declaró.

El jefe de Estado reiteró que los representantes de Kiev viajan con instrucciones precisas y con las directrices necesarias para trabajar conforme a las prioridades definidas por el gobierno ucraniano.

“La delegación tiene los lineamientos. Espero que los muchachos trabajen conforme a unas claras prioridades ucranianas”, señaló en su mensaje al país.

Zelenski amplió esa postura mediante una publicación en X, al asegurar que la delegación ucraniana “debería llegar a Estados Unidos esta misma tarde, hora local”, y que las conversaciones basadas en los puntos de Ginebra “continuarán”.

The Ukrainian delegation should already be in the United States by this evening, U.S. time. The dialogue based on the Geneva points will continue. Diplomacy remains active. The American side is demonstrating a constructive approach, and in the coming days it is feasible to flesh… pic.twitter.com/7eZC5c776w — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

En el mismo texto, el presidente recalcó que “la diplomacia permanece activa” y anticipó que, en el corto plazo, es “viable dar forma a los pasos concretos” para explorar un posible fin negociado “con dignidad”, alineado a los intereses estratégicos de Ucrania.

El posicionamiento del mandatario se dio en un contexto de alta presión militar. La noche previa, Rusia efectuó un ataque “a gran escala” con drones y misiles contra la infraestructura eléctrica ucraniana, a pocas semanas del inicio del invierno, situación que Zelenski calificó como un intento recurrente de generar daño al país en una etapa de vulnerabilidad estacional.

“Rusia no cambia de táctica y sigue intentando infligir dolor antes del invierno”, expresó.

En el balance operativo, reportó que las fuerzas de defensa aérea ucranianas interceptaron 19 misiles —entre ellos proyectiles balísticos— y neutralizaron alrededor de 560 drones, incluidos casi 300 Shahed. No obstante, reconoció que no todos fueron derribados.

Frente a ello, ratificó que reforzar las defensas antiaéreas es hoy “la prioridad número uno” y advirtió que “ningún país puede enfrentar esta amenaza solo”, por lo que insistió en la coordinación con sus socios internacionales para elevar las capacidades de intercepción y protección de infraestructura crítica.

Hasta el momento, Zelenski no ha brindado fechas específicas ni detalles sobre los términos que se podrían discutir en un eventual acuerdo, pero remarcó que la vía diplomática se mantiene en marcha y que las conversaciones con Estados Unidos avanzan para definir la ruta de los próximos pasos.

