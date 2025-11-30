Elecciones Honduras 2025: Nasry Asfura aventaja resultados preliminares para la presidencia

Honduras celebró este 30 de noviembre sus elecciones generales para renovar diversos cargos públicos, incluida la Presidencia para el periodo 2026–2030. Tras el cierre de las urnas, los resultados preliminares dan la ventaja al conservador Nasry Juan Asfura Zablah, candidato del Partido Nacional con un 40.62 por ciento de los votos.

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), al corte de las 22:00 horas y con 34.25 por ciento de las actas escrutadas, Asfura suma 536 mil 707 votos.

Es la segunda contienda presidencial del exalcalde de Tegucigalpa, luego de quedar en segundo lugar en 2021, cuando Xiomara Castro Sarmiento resultó electa como la primera mujer presidenta de Honduras y cuyo mandato concluirá el 27 de enero de 2026.

Nasry “Tito” Asfura, de 67 años, es respaldado por el presidente Donald Trump, pese a que Juan Orlando Hernández, quien gobernó el país centroamericano de 2014 a 2022, emanado del Partido Nacional, cumple una condena de 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

Según el conteo preliminar, en el segundo puesto se ubica el también candidato conservador Salvador Alejandro César Nasralla Salum, del Partido Liberal, con 512 mil 471 votos, equivalentes al 38.78 por ciento de los sufragios.

Nasralla, comentarista deportivo de 72 años, ha competido con distintos partidos a lo largo de su trayectoria política e incluso apoyó la candidatura de la actual presidenta Xiomara Castro hace cuatro años. Aun así, ha mantenido un discurso de independencia partidista y centrado en la lucha contra la corrupción.

De momento, está en tercer puesto Rixi Ramona Moncada Godoy, candidata del partido oficialista Libre y la única mujer en la contienda, con 259 mil 086 votos, apenas el 19.60 por ciento de la preferencia.

Días antes de las elección generales, Donald Trump arremetió contra Alejandro Nasralla y Rixi Moncada, al advertir que sus proyectos podrían llevar a Honduras por el mismo camino que Venezuela.

Con información de Associated Press y Reuters.

