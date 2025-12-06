Mueren 25 personas durante incendio en discoteca de la India

Un incendio en la discoteca Birch by Romeo Lane, en el estado de Goa, ubicado en la costa suroeste de la India, dejó un saldo de al menos 25 personas muertas, según informes preliminares.

De acuerdo con la prensa local, el incendio ocurrió la madrugada del domingo en Arpora, al norte de Goa, presuntamente por la explosión de un cilindro de gas.

Inicialmente, el ministro Pramod Sawant informó que el siniestro había cobrado la ida de 23 personas; sin embargo, la cifra se elevó a 25, según informó la agencia de noticias Indo-Asian News Service, citando a la policía local.

Asimismo, al citar al director general de la policía Goa, Alok Kuma, The Times of India reportó que entre las víctimas habría cuatro turistas y catorce empleados del club nocturno; además, seis personas habrían resultado lesionadas.

Según reportes extraoficiales, luego de la explosión la cocina se incendió y el humo se extendió al sótano, donde supuestamente se encontraban los empleados, quienes habrían muerto por inhalación de humo.

Tras visitar el lugar, el ministro Pramod Sawant ordenó una investigación para determinar la causa exacta del incendio y si se cumplieron las normas de seguridad contra incendios y las normas de construcción.

“Los responsables se enfrentarán a las medidas más rigurosas que establece la ley; cualquier negligencia será sancionada con firmeza”, advirtió.

Today is a very painful day for all of us in Goa. A major fire incident at Arpora has taken the lives of 23 people.



I am deeply grieved and offer my heartfelt condolences to all the bereaved families in this hour of unimaginable loss.



I visited the incident site and have… — Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) December 6, 2025

Al respecto, el primer ministro de la India, Narendra Modi, calificó el incidente como “profundamente triste”, y tras manifestar sus condolencias con seres queridos de las víctimas, afirmó que el gobierno de Goa “está brindando toda la asistencia posible a los afectados” .

The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those… — Narendra Modi (@narendramodi) December 7, 2025

Goa, es un pequeño estado ubicado en la costa occidental de la India, y es un popular destino turístico por sus playas y paisajes montañosos.

Según datos oficiales, alrededor de 5.5 millones de turistas visitaron Goa en el primer semestre de 2025. De ellos, 271 mil eran turistas internacionales.

Con información AP, The Times of India, Indo-Asian News Service y Reuters.

