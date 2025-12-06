Tiroteo en bar clandestino de Sudáfrica deja 12 muertos

Un trágico tiroteo ocurrido en un bar clandestino, conocido localmente como shebeen, ubicado en el barrio Saulsville, en las afueras de Pretoria, dejó un saldo de al menos 12 personas muertas, entre ellas tres menores de edad, y varias más lesionadas.

El ataque se registró en la madrugada del sábado 6 de diciembre de 2025, alrededor de las 4:15 a.m., cuando al menos tres hombres armados ingresaron al establecimiento y comenzaron a disparar de manera indiscriminada.

Según reportes de las autoridades locales, las víctimas incluyen un niño de 3 años, otro de 12 y una adolescente de 16, mientras que otras 13 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

La policía confirmó que aproximadamente 25 personas recibieron impactos de bala durante el ataque.

“Nos informan que al menos tres hombres armados desconocidos entraron en este hostal donde un grupo de personas bebía y comenzaron a disparar al azar”, declaró la portavoz de la policía.

Las fuerzas de seguridad fueron notificadas con casi dos horas de retraso, lo que ha generado cuestionamientos sobre la rapidez de la respuesta ante emergencias.

El suceso se enmarca en un contexto de creciente violencia en bares clandestinos en Sudáfrica. Entre abril y septiembre de 2025, las autoridades cerraron más de 11 mil de estos establecimientos y arrestaron alrededor de 18 mil personas por venta ilegal de alcohol y violaciones a la normativa de seguridad.

Los shebeens, que suelen operar sin regulación formal, se han asociado a incidentes de violencia y uso de armas ilegales, a pesar de que Sudáfrica cuenta con estrictas leyes de control de armas.

Se informo, que las recientes masacres en Sudáfrica no se han limitado a los bares.

Por su parte, la policía informó que 18 personas murieron, 15 de ellas mujeres, en tiroteos masivos con minutos de diferencia sobre la misma carretera en una zona rural de la provincia del Cabo Oriental en septiembre del año pasado.

Informaron, que siete hombres fueron arrestados por esos tiroteos y enfrentan múltiples cargos de asesinato, mientras que la policía recuperó tres rifles de asalto estilo AK que creen que fueron utilizados en los tiroteos.

