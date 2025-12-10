Este martes se dio a conocer que el Anuario Pontificio ahora podrá ser consultado en línea, y mediante un video, se compartió la opinión del papa respecto a este nuevo proyecto que apunta que la Iglesia avanza en cuestiones de digitalización.

El Papa León XIV exploró la nueva interfaz digital del Anuario Pontificio, y agradeció el trabajo de quien lo realizó, pues precisó que este servicio será de gran ayuda, por lo que dijo, “Les animo a continuar con este espíritu, es decir, el espíritu de servicio a la Iglesia”.

Asimismo, precisó que este trabajo es un servicio, y que “lo que nace con esmero y atención, se convierte con el tiempo en una ayuda aún mayor” por lo que agradeció haber recibido la primer lección de cómo usarlo.

Opinión del Papa León XIV sobre el Anuario Pontificio ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo ver online el Anuario Pontificio 2025 del Vaticano?

De acuerdo con Vatican News, el Anuario Pontificio puede ser consultado mediante la plataforma digital desde el 8 de diciembre, y además también cuentan con una aplicación móvil para que se puedan consultar algunos datos de manera inmediata.

Esta nueva forma de consultar el Anuario Pontificio se realizó con el propósito de que aquellos obispos y sacerdotes que se encuentren en regiones remotas del mundo puedan contar con esta herramienta en una forma más accesible.

The Holy See’s official Pontifical Yearbook is now available online, providing up-to-date information on the Catholic Church across the globe.



The new platform offers data on the Dicasteries of the Roman Curia, Dioceses, Religious Institutes, and Apostolic Nunciatures.



“Thank… pic.twitter.com/urppvv5o96 — Vatican News (@VaticanNews) December 9, 2025

En esta página puedes consultar información sobre el Sumo Pontífice, Religiosos y Laicos, Curia Romana, Arquidiócesis y Diócesis, Representaciones diplomáticas, Conferencias Episcopales, Órdenes e Institutos Religiosos y Cuerpos y Fundaciones.

El Anuario Pontificio puede ser consultado en su página web, en la que debes crear una cuente y elegir un plan de suscripción, que puede ser anual por 75.60 euros, o trimestral, que está disponible por 18.90 euros.

Página web del Anuario Pontificio ı Foto: Captura de pantalla

¿Por qué hay un Anuario Pontificio digital?

El sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Edgar Peña Parra, y el secretario del Dicasterio para la Comunicación, monseñor Lucio Adrián Ruiz, presentaron este proyecto al papa.

Este Anuario Pontificio digital se hizo con la finalidad de tener esta herramienta disponible a nivel global, para que las personas puedan acceder a la información oficial de la Iglesia Católica.

Asimismo, esta herramienta representa una actualización e innovación para los instumentos informativos que se encuentran al servicio de la Iglesia, pues esta plataforma ofrece actualización constante de la información.

Además, la plataforma digital del Anuario Pontificio ofrece “la posibilidad de efectuar búsquedas avanzadas, seleccionando datos por nombre, diócesis, cargo, país, ámbitos institucionales.”, de acuerdo con Vatican News.