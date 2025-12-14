Detienen a cinco sospechosos de planear ataque en un mercado navideño en Alemania

Las autoridades alemanas detuvieron a cinco hombres sospechosos de ser milicianos islamistas que aparentemente planeaban un ataque frente un mercado navideño en el sur de Baviera.

De acuerdo con lo que informaron autoridades de aquel país, tres ciudadanos marroquíes de 22, 28 y 30 años, un egipcio de 56 y un sirio de 37 fueron detenidos el viernes en el paso fronterizo de Suben, entre Alemania y Austria.

Los investigadores creían que los hombres pretendían introducir un vehículo en un mercado abarrotado de gente en la zona de Dingolfing-Landau con el objetivo de matar o herir al mayor número posible de personas, según el comunicado, que añadió que las autoridades sospechaban de un móvil islamista.

En Alemania ha habido una serie de ataques a través de embestidas de vehículos desde que un islamista arremetió con un camión secuestrado contra un mercado de Navidad en el centro de Berlín en 2016.

Navidad en Alemania ı Foto: AP

Tan solo el pasado diciembre cinco personas fallecieron y al menos 46 resultaron heridas de gravedad por el atropellamiento masivo ocurrido en una feria navideña en Magdeburgo, en Alemania.

Previamente, autoridades alemanas habían identificado a Taleb, quien perpetró aquel ataque, como un hombre con tendencia radical, pues se presentaba como un activista crítico con el Islam, quien se definía a sí mismo como un “exmusulmán”.

“Qué advertencias hubo o no con antelación es responsabilidad de las autoridades investigadoras”, declaró al respecto la ministra de Interior, Nancy Faeser.

En aquel momento, el canciller Olaf Scholz recalcó su consternación por la tragedia, y aseguró que el gobierno alemán continuaba con las investigaciones por el suceso.

“No hay lugar más tranquilo y agradable que un mercado navideño. Qué acontecimiento tan terrible ver cómo se utiliza tanta brutalidad contra tanta gente”, aseguró.

Dejan flores en placa memorial sobre el atentado del año 2024. ı Foto: Reuters

LMCT