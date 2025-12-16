EU ordena bloqueo total de buques petroleros sancionados hacia y desde Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes una medida para bloquear de forma “total y completa” el ingreso y salida de buques petroleros sancionados hacia y desde Venezuela.

La acción forma parte de una estrategia de presión creciente contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La orden incluye todos los barcos que figuran en la lista de sancionados por el gobierno estadounidense, y fue comunicada por Trump a través de sus redes oficiales, donde además calificó al régimen venezolano como una “organización terrorista extranjera”.

La medida se da en un contexto de escalada de sanciones y presión internacional, que incluye sanciones financieras y al sector petrolero venezolano, así como diversas sanciones a personas cercanas al gobierno de Caracas.

La orden de bloqueo se produce días después de que fuerzas de Estados Unidos incautaran un buque petrolero frente a las costas venezolanas, una acción confirmada por Trump y reportada por varias agencias internacionales.

La operación fue parte de un despliegue militar estadounidense en el Caribe, en el marco de lo que Washington ha descrito como esfuerzos contra actividades ilícitas vinculadas con narcotráfico y terrorismo, aunque los detalles completos de la acción no han sido divulgados públicamente.

La medida se suma a una serie de sanciones y acciones de Estados Unidos enfocadas en el sector energético venezolano y en figuras vinculadas a la administración de Maduro. Las tensiones han ido en aumento desde hace semanas, conforme Washington ha incrementado su presencia militar y sus acciones de interdicción marítima en el Caribe.

Asimismo, señalan que la conexión entre sanciones, bloqueos de navíos y presión política forma parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para debilitar la capacidad económica de Venezuela, cuyo principal ingreso proviene del petróleo.

