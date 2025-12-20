Ataque en el Metro de Taipéi deja al menos tres muertos y 11 heridos

Una serie de ataques violentos registrados el viernes por la tarde en la capital taiwanesa dejó al menos tres personas muertas y 11 heridas, según el último balance oficial de la policía local. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ordenó este sábado una investigación completa y exhaustiva para esclarecer los hechos y la motivación del agresor

El incidente comenzó la tarde del viernes, alrededor de las 17:24 hora local, en Taipei Main Station, una de las estaciones de transporte más concurridas de la ciudad.

Un hombre de 27 años lanzó bombas de humo dentro y alrededor de la estación durante la hora pico, lo que generó pánico entre los pasajeros y peatones. Acto seguido, el agresor inició una serie de ataques con un arma blanca contra personas en varias zonas cercanas, incluyendo un distrito comercial subterráneo y otra parada de metro.

BREAKING: 3 killed, 5 injured as knife attacker goes on rampage in central Taipei, Taiwan after setting off smoke bombs at main train station — Reuters pic.twitter.com/04zgmAZs8T — Rapid Report (@RapidReport2025) December 19, 2025

Según la policía, tres personas fallecieron como resultado de las agresiones. Entre las víctimas se encuentra un hombre de 57 años que intentó enfrentar al atacante y resultó mortalmente herido. Otras personas sufrieron lesiones por arma blanca o por la inhalación de humo, y al menos once resultaron heridas.

Las autoridades identificaron al presunto autor como un hombre de 27 años con el apellido Chang, quien había sido buscado por evadir el servicio militar obligatorio. Tras perpetrar los ataques, el sospechoso murió en lo que las autoridades describen como un suicidio, al caer desde un edificio mientras huía de la policía, según informes oficiales.

El presidente Lai Ching-te visitó hospitales donde están siendo atendidas las víctimas y expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos. Asimismo, aseguró que el Gobierno llevará a cabo una investigación pública, completa y transparente para determinar los motivos del ataque y revisar posibles fallas en los protocolos de seguridad.

“Quiero expresar mis condolencias a quienes perdieron trágicamente la vida en el horrible y violento ataque de anoche, y transmitir mi pésame a sus familias”, afirmó Lai en un hospital, comprometiéndose a “dar al público una cuenta completa de la verdad”.

