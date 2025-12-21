Tiroteo en bar en Johannesburgo, Sudáfrica, deja al menos 9 muertos y 10 heridos

Un ataque armado registrado la madrugada de este domingo en el municipio de Bekkersdal, al suroeste de Johannesburgo, en Sudáfrica, dejó un saldo de al menos nueve personas muertas y diez heridas, informaron autoridades locales.

Las fuerzas de seguridad mantienen un operativo para localizar a los responsables, quienes lograron huir tras el tiroteo.

La policía de Sudáfrica desplegó unidades especializadas para localizar a los sospechosos, quienes escaparon en dos vehículos. ı Foto: Reuters

De acuerdo con agencias internacionales, el incidente ocurrió poco antes de las 01:00 horas (local), en una taberna ubicada en esta localidad perteneciente al municipio de Rand West City, en la provincia de Gauteng.

Testimonios recabados por la policía señalan que un grupo de aproximadamente 12 hombres armados llegó al lugar a bordo de un minibús blanco y un vehículo sedán de color plateado.

El tiroteo ocurrió en un establecimiento con permisos vigentes, donde hombres armados dispararon contra clientes y transeúntes antes de huir del lugar. ı Foto: Reuters

El Servicio de Policía de Sudáfrica detalló que los agresores descendieron de los vehículos y abrieron fuego contra los clientes que se encontraban dentro del establecimiento. Posteriormente, continuaron disparando de manera indiscriminada mientras se retiraban del sitio, lo que provocó que algunas personas fueran alcanzadas por las balas en calles cercanas.

Las autoridades confirmaron que los heridos fueron trasladados a hospitales de la zona para recibir atención médica. Por el momento, no se ha difundido información oficial sobre la identidad de las víctimas.

Servicios de emergencia trasladaron a los heridos a hospitales cercanos luego del ataque registrado durante la madrugada del domingo. ı Foto: Reuters

Sin embargo, según reportes de agencias internacionales, entre las personas fallecidas se encuentra un conductor de una aplicación de transporte que se encontraba en el área tras dejar a un pasajero.

Por otro lado, el comisionado provincial interino de Gauteng, Fred Kekana, informó a medios internacionales que los atacantes portaban armas de alto poder, entre ellas un rifle tipo AK-47 y varias pistolas calibre 9 milímetros. Algunos de los sospechosos llevaban pasamontañas, lo que ha dificultado su identificación.

Elementos de la policía sudafricana acordonaron la zona tras el ataque armado registrado en una taberna del municipio de Bekkersdal, en la provincia de Gauteng. ı Foto: Reuters

A propósito de la investigación, el Departamento de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng, en coordinación con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos, inició un operativo para dar con los responsables.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita avanzar en el esclarecimiento del caso.

Este ataque se suma a una serie de tiroteos registrados en bares y tabernas del país en los últimos años. Medios internacionales señalan que Bekkersdal es una zona afectada por altos niveles de desempleo, pobreza y actividad minera ilegal, factores que han contribuido a problemas de violencia y circulación de armas ilegales.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am