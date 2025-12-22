Rusia cuestiona ajustes a proyecto de paz de EU

El principal asesor de política exterior del presidente ruso, Vladimir Putin, Yuri Ushakov, afirmó ayer que las modificaciones planteadas por países europeos y por Ucrania a las propuestas impulsadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra no mejoran las posibilidades de alcanzar una paz duradera. En declaraciones difundidas por agencias estatales rusas, sostuvo que dichos ajustes no fortalecen el documento base ni generan condiciones favorables para un acuerdo estable a largo plazo.

Ushakov realizó estas declaraciones tras las reuniones sostenidas en Florida entre el enviado especial del Kremlin, Kirill Dmitriev, el representante estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner. De acuerdo con el asesor ruso, Dmitriev regresará a Moscú para informar directamente a Putin sobre las señales transmitidas por la parte estadounidense, así como sobre los planteamientos escuchados de europeos y ucranianos.

El Dato: Los informes de inteligencia de EU advierten que Vladimir Putin, no ha abandonado sus objetivos de capturar toda Ucrania y recuperar partes de Europa.

El funcionario ruso también descartó que exista un trabajo serio en torno a una posible negociación tripartita entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Aunque el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que Kiev respaldaría ese formato si facilitaba intercambios adicionales de prisioneros y abría el camino a encuentros entre líderes nacionales, Ushakov aseguró que la iniciativa no ha sido discutida formalmente.

Por su parte, Zelenski subrayó que, tras los encuentros en Estados Unidos, su equipo diplomático debe ampliar las consultas con aliados europeos. El mandatario insistió en que Ucrania mantiene su disposición al diálogo, pero advirtió que las conversaciones deben traducirse en garantías reales de seguridad y no en concesiones que legitimen lo que calificó como una apropiación territorial por parte de Rusia.

Asimismo, Zelenski señaló que, durante la última semana, Moscú lanzó aproximadamente mil 300 drones de ataque, cerca de mil 200 bombas aéreas guiadas y varios misiles contra territorio ucraniano. A su vez, el ejército de Ucrania informó de combates en la región de Sumy, donde acusó a fuerzas rusas de trasladar por la fuerza a civiles hacia territorio ruso.

300 drones de ataque lanzó Rusia en la última semana

A su vez, el enviado especial de EU, Steve Witkoff calificó como “productivas y constructivas” las reuniones celebradas en Miami con delegaciones ucranianas y europeas. Explicó que los encuentros se centraron en el desarrollo del plan en marcos de garantías de seguridad multilaterales y específicas, así como en estrategias para la recuperación económica y reconstrucción de Ucrania.

Witkoff precisó que uno de los ejes centrales de las conversaciones fue la definición de plazos y la secuencia de los próximos pasos diplomáticos. No obstante, evitó referirse a los contactos paralelos con representantes rusos. Moscú aseguró que el diálogo con Estados Unidos continúa de manera constructiva.